Am 30. August ist es wieder soweit: Werner-Das Rennen, Europas größtes Motorsportfestival, geht in die nächste Runde. Mit dabei sind dieses Jahr auch Almanac – sowohl auf der Rennstrecke als auch auf der Bühne.

Hier gibt es einen kleinen Vorgeschmack auf das Rennen:

Victor Smolski:

„Ich freue mich tierisch beim legendären Werner-Das Rennen mit meiner Band Almanac zu spielen. Mit dem neuen Sänger Patrick Sühl war die Band noch nie so stark wie jetzt. Nach der fantastischen Tour in Korea, wo wir unsere Live DVD aufgenommen haben, können wir es kaum erwarten, wieder in Deutschland zu rocken. Werner-Das Rennen Festival passt perfekt zu mir, weil es zwei meiner Lieblingsbeschäftigungen miteinander verbindet: Musik machen und Rennen fahren. Alle 4 Festivaltage werde ich mit meinem Rennteam mit Show-und Renntaxi für die Fans da sein. Das wird bestimmt ein ordentlicher Adrenalinkick – 8 Motorsport-Rennserien in 50 Klassen, 3000 Teilnehmer mit 1060 Fahrzeugen treten in 8 Rennserien gegeneinander an. Push the pedal to the Metal! Wir sehen uns!“

Einen Trailer zur Korea-Tour gibt es hier:

Tourdaten

Sa. 25.08.2018 P Pindelo dos Milagres Milagre Metaleiro Open Air

So. 02.09.2018 D Hartenholm Werner-Das Rennen Festival

Holt Euch das aktuelle Album Kingslayer jetzt hier

Holt Euch Kingslayer digital.

Mehr zu Kingslayer:

Losing My Mind OFFIZIELLES VIDEO: https://www.youtube.com/watch?v=MkH2FdVOg-Y

Hail To The King OFFIZIELLER TRACK & LYRICS: https://www.youtube.com/watch?v=qA_-WuWOIvU

Children Of The Sacred Path OFFIZIELLES LIVEVIDEO: https://www.youtube.com/watch?v=9rUFEvaRU2I

Weitere Infos:

www.almanac.band

www.victorsmolski.de

www.facebook.de/almanacvs.band

www.facebook.de/officialvictorsmolski

www.youtube.com/c/almanacofficial

www.nuclearblast.de/almanac

Kommentare

Kommentare