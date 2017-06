Als die Italiener im Oktober 2013 ihr erlesenes Debütalbum „Lost Eden“ veröffentlichten, horchte die POWER METAL-Welt schlagartig auf.

Schließlich debütierten die 2008 gegründeten ALTAIR mit rundum hochkarätigem Material, das sämtliche Tugenden des Genres stramm bündelt. Eine Fülle an begeisterten Rezensionen war die verdiente Folge.

Aber auch sonst konnten die schwer ambitionierten Urheber auf breiter Ebene abräumen, was eine Vielzahl an Followern und Enthusiasten nach sich zog, die den Jungs eisern die Treue halten.

Für das zweite Album „Descending: A Devilish Comedy“ gelang es dem Sextett aus Ferrara, den packenden, schön progressiv konzipierten Gesamtsound gleich mehrfach zu optimieren.

Die neuen Kompositionen schießen sich ebenso flüssig-virtuos wie metallisch aufmunternd und gehörig abwechslungsreich ins Ohr.

Und dabei fehlt es weder an punktuellem Druck, hoch erhebender Epik noch an gekonnt ausgefeilter Melodik. Für letztere fanden allerlei Inspirationen aus der Klassikwelt freien Zugang in den strahlenden Klangkosmos von ALTAIR.

Keyboarder Enrico Ditta, ein routiniertes As an der Stromorgel, lässt die flinken Finger oftmals so schnell auf den Tasten tanzen, als stünde er unter Starkstrom. Sein nicht selten feierliches, theatralisches Spiel integriert er mit der Perfektion eines Schweizer Uhrwerks in jede Nuance der Stücke.

Noble Gitarrenduelle, prächtig-harmonische Leads und ekstatisches Drumming machen aus der wunderbar organisch klingenden Scheibe ein echtes Juwel im Feld des geschmackvoll und ästhetisch orientierten Power Metal.

Dass der neue, großartig belebende Dreher definitiv das Zeug zum Klassiker hat, erweist sich von Song zu Song. Beispiel gefällig? Die unweigerlich überwältigende Nummer „Flame Of Knowledge“ zeugt vom überragenden Gespür der Formation für allerhöchste, zeitlose Klasse.

Auch Vokalist Simone Mala kann alles. Er deckt auf „Descending: A Devilish Comedy“ mit seiner weit herausragenden, multipel wandelbaren Stimme die ganze Palette des Möglichen ab.

Meister Mala, jederzeit von frenetischer Inbrunst bis ins Mark beseelt, komplettiert jedes einzelne Lied zu einem echten, wonnigen Erlebnis. Von wuchtig-voluminös über gehaltvoll ausdrucksstark bis hin zu sirenenartigen Passagen, der Mann kann einfach singen wie wenige!

Mit ihren kompositorischen wie instrumentellen Meisterleistungen und dermaßen hoher Spielkultur inszenieren ALTAIR mehr als dezente Anklänge an die frühen Werke der berühmten Brasilianer von Angra oder der Landsmänner von Rhapsody. Ein schlagkräftiger Fakt, der bei Kennern und Gourmets des Metiers doch für positive innere Unruhe sorgen sollte. (Markus Eck)

Als offizieller Veröffentlichungstermin für „Descending: A Devilish Comedy“ ist der 30. Juni 2017 angesetzt.

