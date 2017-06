Aktuell schrauben die Macher der Hamburg Metal Dayz weiter fleißig am Programm für zwei Tage Metalpower in der Markthalle in Hamburg.

Das Ergebnis kann sich sehen lassen es gibt zwei weitere Neuzugänge für das Line-Up in diesem Jahr! Mit John Diva & The Rockets of Love

und Trollfest stehen nun schon insgesamt elf Bands fest.

John Diva hat als Songwriter schon mit Rockgrößen wie Aerosmith, Kiss, V an Halen oder Guns N‘ Roses zusammengearbeitet. Mit seinen „Rockets of Love“ wird er selbst zum Entertainer und covert die größten Rockhits. Neuzugang Nummer 2 sind Trollfest . Die norwegische Band ist bekannt für ihre Mischung aus Balkan-Folk und Death Metal, ihre deutsch-norwegische Fantasiesprache „Trollspråk“ und ihremitreißenden Liveshows.

„Damit steht das Bandprogramm für dieses Jahr fast komplett. Ende Juni werden noch ein paar weitere Bands für die Metal Dayz in der Markthalle bekanntgeben“,sagt Holger Hübner, einer der Veranstalter.

Bereits zum sechsten Mal sind die Hamburg Metal Dayz die harte Seite des Reeperbahn Festivals. In der Markthalle treffen sich an den beiden Tagen Branchenexperten, Fans und Musiker. Für ein üppiges Rahmenprogramm sorgen Expertenrunden, Workshops, Lesungen, Ausstellungen, Meet&Greets und vieles mehr.

Quelle: www.ics-int.com

