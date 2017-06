Auf Soundcloud wurde die zweite Singleauskopplung der italienischen Occult Doom/Heavy Metal band MALAMORTE – „Blasphemies For The Horned God” veröffentlicht. Das Album „Satan Goes To Heaven To Destroy The Kingdom Of God“ wird offiziell am 09. Juni 2017 über PURE STEEL RECORDS erscheinen.

Gestartet als Black Metal-Band mit Keifgesang konnten sich MALAMORTE aus Rom in der Vergangenheit bereits mit einer EP („The Fall Of Babylon“, 2014) und einem Album über Satanath/Murdher Records („Devilish Illusions“, 2016) einen hervorragenden Ruf im Underground erspielen.

Nun ist Mastermind Lord Vampyr (u.a. Cain, Nailed God) mit seinem Projekt zu Pure Steel Records gewechselt und präsentiert auf „Satan Goes To Heaven To Destroy The Kingdom Of God“ lupenreinen Occult Heavy Metal mit dezenten Doom-Querverweisen. Klagender, ergreifender Gesang im Fahrwasser des dänischen Diamantenkönigs trifft auf die wunderschön düstere Atmosphäre früher Death SS-Meisterwerke; stellenweise immer noch versehen mit einer dezenten Black Metal-Note. Doomige Melodien und düstere Orgelklänge verfeinern das Gesamtpaket und verleihen dem Album einen dezent obskuren Charme.

Ein Pflichtwerk für Jünger von Steve Sylvester und Kim Bendix Petersen!

LINE-UP:

LV – vocals

SK – guitars, bass, programming

