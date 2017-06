Am Donnerstag feierte das brandneue Video für den Song „Johnny’s Band“ der Rocklegenden DEEP PURPLE Premiere.

Der Track stammt aus Deep Purples aktuellem Chartalbum „inFinite„, welches am 7. April 2017 veröffentlicht wurde und in sage und schreibe 18 Ländern die Top 10 der Albumcharts stürmte. Einmal mehr konnten die Hard Rock-Legenden gleich mehrere in ihrer magischen 50-jährigen Bandgeschichte aufgestellte Chartrekorde brechen.

„Johnny’s Band“ ist ein liebevolles Porträt einer fiktiven Band, die zu schnell zu viel Erfolg erreichte – und dabei jede einzelne Sekunde intensiv genoss. Und – wie sollte es anders sein – löst sich Johnny’s Band auf, nur um einige Jahrzehnte später festzustellen, dass der magische Moment auf der Bühne zu stehen das einzig Wahre ist – selbst wenn der Hype, der Erfolg und der Ruhm längst vergangen sind.

In ihrer Vorstellung spielen sie weiterhin vor jubelndem Publikum in großen Hallen.

Roger Glover erklärt: „Johnny is Everyman, Johnny’s Band is Everyband. It seems that many bands follow the same path… small beginnings, lucky breaks, success, good times, too much fun, problems, split ups, reunions, then it’s the good old days. I’ve seen it so often, it’s the stereotypical history.

Any resemblance to any band, alive or not, is mere coincidence. No animal was hurt in the making of this video.“

Das Video wurde von Craig Hooper und Collin Games ausgearbeitet und gedreht, die sich beide bereits für den Deep Purple-Musikfilm „From Here To inFinite“ verantwortlich zeichneten.

Das Video zu „Johnny’s Band“ kann ab sofort auf earMUSICs offiziellem youtube-Kanal angesehen werden:

Deep Purple – Johnny’s Band (Official Music Video)

https://youtu.be/wjuHdCFxN24

Der Song ist Teil des aktuellen Studioalbums „inFinite“.

Im Juli erscheint bei earMUSIC eine Collector’s Edition-Single mit bisher unveröffentlichten Liveaufnahmen. Die Single wird ebenso digital erhältlich sein.

Zurzeit befinden sich Deep Purple auf ihrer Welttour und spielen Abend für Abend vor tausenden von begeisterten Fans. Im Rahmen ihrer „inFinite – The Long Goodbye Tour“ spielt die Band erstmals Songs aus ihrem bahnbrechenden Album „inFinite“, unter diesen natürlich auch „Johnny’s Band“.

Deep Purple – „inFinite – The Long Goodbye Tour“

06.06.17 Köln, Lanxess-Arena

07.06.17 Dortmund, Westfalenhalle 1

09.06.17 Leipzig, Arena Leipzig

10.06.17 Frankfurt, Festhalle Frankfurt

13.06.17 Berlin, Mercedes-Benz-Arena

14.06.17 Stuttgart, Hanns-Martin-Schleyer-Halle

Quelle: networking.media

