MASQUERADE, die Death/Thrasher aus der Schweiz, werden am 23. Juni ihr Debüt „Soul Deception“ bei Massacre Records veröffentlichen!

Folgende Songs sind auf dem Album zu finden:

1. On Millions Of Tongues

2. Red Feather

3. Nocturnal

4. Masquerade Of Society

5. Petrified Thoughts

Die Single „Red Feather“ steht ab sofort hier komplett als Stream zur Verfügung:



Ein Teaser zum Album ist hier verfügbar: https://youtu.be/4KGGhNQJN6k

Für das Artwork von MASQUERADEs Debütalbum „Soul Deception“ ist Dave Schlumpf verantwortlich, um den Mix und das Mastering kümmerte sich Dan Swanö.

