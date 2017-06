Seven Spires: Enthüllen zweiten Song ihres Debüts “Solveig”

Seven Spires: Enthüllen zweiten Song ihres Debüts “Solveig”

Nur wenige Tage nach dem Release des offiziellen Videos zu “The Cabaret of Dreams”, der ersten Single ihres Debütalbums “Solveig”, legen die amerikanischen Symphonic Metaller von Seven Spires mit ihrem brandneuen Song “Stay” nach:

“Stay” ist der erste Song des zweites Aktes ihrer düsteren Geschichte, die auf dem Album erzählt wird. Frontfrau Adrienne Cowan, die kürzlich in Revolvers “The 25 Hottest Chicks in Hard Rock” 2017 Ranking gelistet wurde, erzählt uns mehr über die Bedeutung der Lyrics:

“In der Handlung des Albums sieht man in “Stay” zum ersten Mal, dass der Dämon in der Lage ist, Gefühle zu entwickeln – durchaus ein erster Eindruck einer eher menschlichen Seite. Ironischerweise kommen aber in diesem Song zum ersten Mal ausgeprägte Extreme Vocals zum Einsatz.”

“Solveig” wird weltweit am 4. August 2017 über SAOL veröffentlicht.

Seven Spires stehen gerade kurz davor ihr Ziel von 10.600$ mit ihrer mehr als erfolgreichen Crowdfunding-Kampagne zu erreichen, die sie mitte April auf GoFundMe gestartet haben. Bis zum 9. Juni können Fans das Album noch hier vorbestellen: https://www.gofundme.com/sevenspiresband

Die Band wird dieses Jahr außerdem beim MetalDays Festival in Slowenien auftreten. Verpasst also nicht ihre Headliner-Show auf der 3rd Stage am 25. Juli!

Quelle: www.cmm-marketing.com

Kommentare

Kommentare