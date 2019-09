Andralls: „Bleeding For Thrash“ erscheint weltweit über MDD am 11. Oktober

Die brasilianischen Thrasher von Andralls, werden ihr Album Bleeding For Thrash welches in ihrem Heimatland bereits seit einigen Wochen als Eigenproduktion erhältlich ist, ab dem 11. Oktober weltweit über MDD in die Läden stellen! Die 11 Songs stellen den mittlerweile siebenten Longplayer des bereits 1998 in Sao Paulo gegründeten Trios, welches für sich die Stilbeschreibung Fastthrash reserviert hat, dar. Zusätzlich zu den regulären 11 Songs enthält das MDD Release 2 Bonus Live Tracks, vom SWR Barrosselas Metalfest 2018.

Bleeding For Thrash besticht mit dem typisch aggressiven, technischen, rauhen und schnellen Touch, der mittlerweile zum Markenzeichen der Brasilianer geworden ist und wurde im Papiris Studio unter der Leitung von Caio Monfort aufgenommen und produziert.

Trackliste

01. We Are the Only Ones

02. Andralls on Fire Part III

03. 64 Bullets

04. Bleeding For Thrash

05. Legion

06. Noiséthrash

07. After Apocalypse

08. Imminent Cancer

09. Acid Rain – Fasthrash Version (Subtera)

10. On Fire

11. 27*02*18

BONUS: Live At SWR Barrosselas Metalfest 2018

12. We Are The Only Ones

13. Fear Is My Ally