In Sanity: enthüllen Cover Artwork, Wohnzimmerkonzert & Gitarre als PreOrder Special

Am 18. Oktober erscheint das dritte Album der deutschen Melodic Death Metaller von In Sanity.

Welcome To The Show wird 12 Songs enthalten, die von Seeb Levermann in den Greenman Studios (u.a. Orden Ogan, Brainstorm, Almanac) produziert wurden. Die finale Tracklist des gut 50 minütigen Long Players findet ihr anbei. Außerdem enthüllt die Band das Coverartwork welches aus der Feder von Andy Pilkington (Very Metal Art) stammt.

Parallel zur aktuell laufenden Unplugged Promo Tour In Sanity Naked veröffentlicht die Band zudem einen zweiten Teaser Clip auf Youtube und gibt den Start von drei verschiedenen Pre-Order Packages bekannt. Die „DeLuxe Box“ (limitiert auf 50 Stck) enthält dabei neben der CD, einem USB Stick mit einem Video Mitschnitt einer LiveShow, sowie diversen Giveaways – for allem eine Gewinnchance auf 3 Hammer Preise! 2 Karten für das RAS Open Air 2020, eine exklusive Gitarre (!) im In Sanity Look und die Aussicht auf ein exklusives Wohnzimmerkonzert der Band! Die Boxen sind handnummeriert und die Gewinner werden nach dem Album Release öffentlich auf Facebook gezogen. Bleibt am Ball wenn der Wahnsinn in die nächste Runde geht.