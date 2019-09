Angels & Airwaves: Neuer Song „Kiss & Tell“ veröffentlicht 

Es geht schlag auf schlag: Nachdem Angels & Airwaves letzte Woche das Video zu Rebel Girl präsentierten, folgt mit Kiss & Tell einen brandneuen Song, der ab sofort über Rise Records/BMG erhältlich ist und hier zum Anhören bereit steht:

Kiss & Tell

„Der Anfang des Songs ist eine Ode an die Beach Boys“, kommentiert Sänger / Gitarrist Tom DeLonge . „Es beginnt mit dreiteiligen Harmonien, weil wir ein multidimensionales Intro kreieren wollten. Wir wollten einen Sound, der elektronische Elemente neben klassischen melodischen Rock- und Pop-Punk-Strukturen hat. Textlich geht es in diesem Song um das Balancieren am Rand einer Rasierklinge. Wenn du etwas tust, was du eigentlich nicht tun solltest. Und obwohl du dabei sterben könntest, fühlst du dich lebendiger denn je. “

Angels & Airwaves (Sänger / Gitarrist Tom DeLonge, Gitarrist David Kennedy und Schlagzeuger Ilan Rubin, zusammen mit Tourbassist Matt Rubano) haben gestern Abend ihre ausverkaufte Nordamerika-Headliner-Tour mit einer packenden Show in San Diego, Kalifornien, gestartet.