Vor knapp einer Woche kam das Spiel Animal Crossing: New Horizons für die Nintendo Switch heraus. Das Spiel besticht nicht nur durch seine süße Optik, sondern bietet auch nahezu grenzenlose Gestaltungsmöglichkeiten. Neben der Insel und der Inneneinrichtung seines Hauses kann man auch das Aussehen und die Kleidung komplett frei gestalten. Den aktuellen Geschehnissen verschuldet, bleiben viele Spieler zurzeit zu Hause und toben sich in der virtuellen Welt aus. Auch Metalfans nutzen die kreativen Möglichkeiten des Spiels, um ihre Lieblings Merchdesigns nachzubauen. Dafür bietet das Spiel verschiedenste Möglichkeiten. Im Design-Modus kann man seine eigenen individuellen Designs entwerfen, um sie auf Kleidung oder Leinwände zu drucken. Alternativ kann man im Internet Bilder seiner Lieblingsdesigns formatieren und dann per QR-Code mit der Nintendo Switch App in sein Spiel übertragen. So kann man sich auch seine heimische Plattensammlung im Spiel an die Wand hängen.

Dabei sind der Kreativität keine Grenzen gesetzt. Auf Reddit finden sich ganze Threads, in denen fleißige User ihre Designs zusammenstellen und mit QR-Codes für jeden zugänglich machen. Es wurden schon Designs von Slipknot, Hatebreed, Rammstein oder Slayer entworfen. Im Anhang findet ihr eine kleine Auswahl:

Hier wurde nicht nur ein Tool Hoodie designed, sondern direkt auch das Cover zu Lateralus an die Wand gehangen und das Haus passend eingerichtet

Auch Bewohner in Slipknot Shirts sind schon auf den Inseln gesichtet worden.

I made a @slipknot shirt on the new Animal Crossing and I am very proud 😊🖤 @CoreyTaylorRock pic.twitter.com/oVWuRARezj — payton roybal (@pxytonr) March 21, 2020

Unter den Bewohnern gibt es auch einige Rammstein Hörer.

Für Fans von Venom Prison bietet die Band sogar die Möglichkeit, ihre Designs per QR-Code herunterzuladen.

Grab some merch on https://t.co/2zAjNCkHJ1 – Grab some merch for your @animalcrossing character by scanning the QR code with Nook Link on your Nintendo Switch app. #venomprison #animalcrossing pic.twitter.com/1XijpVmOL8 — Venom Prison (@Venomprison) March 23, 2020

Wenn ihr auch schon eure Lieblingsbands ins Spiel übertragen habt, teilt es gerne mit uns.