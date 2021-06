Anneke Van Giersbergen: kündigt „Darkest Skies“ Akustik-Solotour an

Anneke Van Giersbergen hat eine Reihe von Terminen für ihre anstehende Darkest Skies-Tour angekündigt, die im April und Mai 2022 stattfinden wird.

Anneke kommentiert: „Ich habe es so vermisst, live zu spielen, und ich bin sehr aufgeregt, wenn ich mir vorstelle, wie die Songs vom Album live klingen werden! Ich freue mich sehr darauf, endlich wieder unterwegs zu sein und Euch alle wiederzusehen. Die wunderbare Heather Findlay wird mich, außer beim Klangfarben Musikfestival, als Special Guest begleiten.“

Anneke Van Giersbergen – Darkest Skies Acoustic Tour

Special Guest: Heather Findlay

20.04.2022 – (UK) London, The Garage

21.04.2022 – (FR) Paris, Petit Bain

22.04.2022 – (BE) Roeselare, De Verlichte Geest

23.04.2022 – (DE) Trier, Mergener Hof

24.04.2022 – (CH) Martigny, Caves du Manoir

25.04.2022 – (CH) Langenthal, OldCapitol

26.04.2022 – (DE) Stuttgart, Im Wizemann

27.04.2022 – (IT) Trezzo sull’Adda, Live Club

28.04.2022 – (DE) Munich, Backstage

29.04.2022 – (AT) Kufstein, Klangfarben Musikfestival “The Art of Solo 2022”

30.04.2022 – (DE) Frankfurt, Jahrhunderthalle Club

02.05.2022 – (DE) Hamburg, Stage Club

03.05.2022 – (DE) Dresden, Schauburg

04.05.2022 – (DE) Berlin, Hole44

06.05.2022 – (DE) Leipzig, Kupfersaal

07.05.2022 – (DE) Hanover, Faust

08.05.2022 – (DE) Munster, Jovel Club

09.05.2022 – (DE) Cologne, Kulturkirche

The Darkest Skies Are The Brigtest ist als umweltfreundliches CD Digipak (plastikfrei), als 180g Gatefold LP (inklusive dem Album auf CD) und als digitale Version erhältlich. Es wurde am 26.02.2021 veröffentlicht.

Hier könnt Ihr das Album bestellen: https://annekevangiersbergen.lnk.to/TheDarkestSkiesAreTheBrightest

The Darkest Skies Are The Brightest ist das 23. Album in der Karriere von Anneke. Es beweist einmal mehr, dass die preisgekrönte niederländische Künstlerin sich nicht nur einem Genre zuordnen lässt.

Nach 13 Jahren als Frontfrau der melancholischen Metaller The Gathering startete sie im Jahr 2007 ihre Solokarriere. Seitdem kennt ihre Kreativität keine Grenzen. Anneke festigte schnell ihre Solokarriere (ursprünglich unter dem Namen Agua de Annique), und hat bereits mehrfach mit dem kanadischen Metal-Genie Devin Townsend zusammengearbeitet. Ihr ruhiger und doch kraftvoller Gesang ist auch bei Songs von Anathema, der isländischen Folkgruppe Árstíðir, Within Temptation, dem Ayreon Mastermind Arjen Lucassen, Amorphis und der Prog-Legende John Wetton zu hören.

Das im Jahr 2021 veröffentlichte Album Everything Is Changing war so etwas wie ein Meilenstein in Annekes Solokarriere. Das Album, das das erste war, das unter ihrem eigenen Namen veröffentlicht wurde, erhielt zwei Edison Award Nominierungen – der prestigeträchtigste niederländische Musikpreis – in den Kategorien ‚Best Female Artist“ und ‚Best Album“. Im Jahr 2015 veröffentlichten Anneke Van Giersbergen und Arjen Lucassen (Ayreon) unter dem Namen The Gentle Storm ihr gemeinsames Album The Diary. Im Oktober 2017 veröffentlichte Anneke mit ihrem Progressive Metal-Outfit Vuur das heiß ersehnte Debütalbum In This Moment We Are Free – Cities, das in den niederländischen Album Top 100 auf Platz 2 landetet. Das war Annekes höchste Chartplatzierung.

Ganz die unvorhersehbare Künstlerin, die sie ist, veröffentlichte Anneke im Jahr 2018 mit Symphonized ein 11-Track Live-Orchesteralbum. Es wurde während zwei karriereübergreifenden Konzerten beim Residentie Orkest The Hague aufgenommen und enthält neu arrangierte Songs ihrer bisherigen Karriere. Im Jahr 2019 wurde Anneke von der niederländischen Musik Copyright Organisation Buma Cultuur mit dem Buma ROCKS! Export Award ausgezeichnet. Dies ist die Auszeichnung von Buma Cultuur für den erfolgreichsten niederländischen Künstler im Ausland im Bereich Heavy Music.

Im Jahr 2021 überraschte Anneke mit der Veröffentlichung ihres neuen Soloalbums The Darkest Skies Are The Brightest ihre Fans aufs Neue.

