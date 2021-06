Burning Witches: neues Album „The Witch Of The North“ ist veröffentlicht

Burning Witches können stolz verkünden, dass das neue Album The Witch Of The North in seiner ganzen Pracht veröffentlicht wurde. Über 50 Minuten „all killer no filler“ Metal-Verehrung, eine farbenprächtige Hommage an die Blütezeit des Genres in den gloriosen 80ern, aber mit einer knackigen und druckvollen Produktion, die unmissverständlich im Jahr 2021 wurzelt. Dazu findet Ihr weiter unten einige ausgewählte Pressestimmen.

Hier könnt Ihr The Witch Of The North kaufen/anhören: http://nblast.de/BW-WitchOfTheNorth

Falls Ihr das Video zum Titelsong verpasst habt, könnt Ihr es Euch hier noch einmal ansehen:

„Daumen hoch für das bislang beste Album in der Bandkarriere.“ – Rock Hard (DE)

„Die Ladies haben die Isolation weise genutzt und veröffentlichen ihr bislang bestes Album.“ – Metal Hammer (DE)

„Wirklich, jeder Schnitt, auch die kurzen Instrumental- und Übergangsstücke, ist hervorragend! Hoffentlich bleibt dieses Line-Up noch eine ganze Weile intakt, denn Burning Witches haben noch nie so gut geklungen.“ – Powerplay (UK)

„Auf diesem Album finden sich wirklich die bislang besten Songs der Band – kraftvolle Jeans- und Leder-Hymnen, Fäuste-in-die-Luft-Refrains, diese Art eben.“ – Zero Tolerance (UK)

„The Witch Of The North klingt kraftvoll und frisch.“ – Metal.de (DE)

„The Witch Of The North kommt von einer Band, die gewachsen ist, ihre Ziele kennt und sie erreichen will, komme, was da wolle. Wer schon die ‚alten‘ Burning Witches mochte, wird dieses Album lieben.“ – Metalinside.ch (CH)

„Wenn du Heavy Metal magst, solltest du The Witch Of The North nicht verpassen.“ – Stormbringer.at (AT)

„Eine preiswürdige Kreation.“ – Bravewords (CAN)

„Es ist großartig zu hören, wie diese junge Band gewachsen ist und wie mühelos sie einen komplett anderen Stil in ihren ganz eigenen Sound integrieren.“ – Arrow Lords Of Metal (NL)

„The Witch Of The North ist für mich eines der besten Metalalben, die ich seit langem gehört habe.“ – Headbangers Lifestyle (NL)