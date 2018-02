Annihilator kündigen A Tour For The Demented 2018 an!

Annihilator haben es wieder getan! Ihr neues Album For The Demented ist Thrash Metal in Perfektion – rasant, präzise und unerbittlich. Mastermind Jeff Waters bezeichnet die Platte in Stücken als eine Art Rückblick, ohne dabei die Zukunft aus den Augen zu verlieren. Es kommt also nicht von ungefähr, dass wohlige Erinnerungen an ältere Großtaten wie King Of The Kill oder Alice In Hell wach werden, gepaart mit jahrelanger Erfahrung und einer ganz eigenen Vision.

Selbstverständlich scharren die Kanadier bereits mit den Hufen, um ihre neuen Songs live zu präsentieren, und eure Nackenmuskulatur mit den großen Hymnen auf die Probe zu stellen.

Weiter äußert sich Jeff Waters zur Tour: „Wir sind total begeistert von der Ankündigung einer 2-monatigen europäischen Headliner-Tour, die wir A Tour For The Demented nennen. Diese Tour wird im Oktober bis Dezember laufen. Außerdem ist es aufregend, dass wir ein größeres Album mitbringen. Daraus resultiert eine ungewöhnliche Bühnenshow von uns, da die Veranstaltungsorte immer größer werden und wir auch die beste visuelle Erfahrung bieten wollen, die Annihilator seit jeher über die Musik und die Live-Energie hat, aber A Tour For The Demented wird auch etwas zum „Sehen“! Hol dir deine tix und ich freue mich darauf, euch alle zu sehen! “

Auf der Facebook-Seite von Annihilator findet Ihr Ticketlinks.

Die Ticketpreise in Deutschland liegen zwischen 25,20 € und 29,45 €.

Die Termine in Deutschland (weitere siehe Plakat):

19.10.2018 – Kiel, Pumpe

20.10.2018 – Bremen, Tivoli

21.10.2018 – Bochum, Zeche

23.10.2018 – Köln, Luxor

09.11.2018 – Memmingen, Kaminwerk

27.11.2018 – Berlin, Lido

28.11.2018 – Aschaffenburg, Colos Saal

29.11.2018 – Nürnberg, Hirsch

30.11.2018 – Jena, F-Haus

01.12.2018 – Karlsruhe, Substage

