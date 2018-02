BRDigung stürmen mit ihrem sechsten Longplayer Zeitzünder die Top 10 der offiziellen deutschen Charts und landen auf Platz 8!

Auch in Österreich schafft es das Album auf Platz 66 der dortigen Charts.

Wir gratulieren der Band zu diesem Erfolg!

Hier könnt ihr Zeitzünder bestellen.

Stimmen zu Zeitzünder:

EMP: „Deutschpunk ist nicht gleich Deutschpunk. Und spätestens seit der letzten Slime-Scheibe ist die Zeit reif für neue Helden. Sind es BRDigung, die dieses Vakuum füllen? Könnte gut sein. Zeitzünder zündet jedenfalls gleich im ersten Hördurchlauf.“

Legacy: „Refrains, die in kürzester Zeit zum Mitsingen animieren, melodische Gesangslinien, die sofort ins Ohr gehen. All das beschreibt Zeitzünder am besten. So geht moderner Punk heute.“

RCN: „Die 14 Songs auf Zeitzünder sind wie schon auf den Vorgängern musikalisch auf hohem Niveau, gespickt mit tollen Melodien.“

Live erleben kann man die Band bei folgenden Daten:

15.02.2018 (DE) Osnabrück, Bastard Club

16.02.2018 (DE) Erfurt, From Hell

17.02.2018 (DE) Lübeck, Rider’s Café

08.03.2018 (DE) Köln, MTC

09.03.2018 (DE) Hannover, Lux

10.03.2018 (DE) Berlin, Franz

22.03.2018 (DE) München, Backstage

23.03.2018 (DE) Nürnberg, der Cult

24.03.2018 (DE) Stuttgart, Club Zentral

Tickets:

Reservix.de

Eventim.de

Mehr zu Band und Album:

2003 – Gerhard Schröder ist Bundeskanzler, der FC Bayern wird Deutscher Meister, die letzte Bravo Super Show findet statt, Big Brother existiert bereits seit drei Jahren und BRDigung werden gegründet.

Mehr aus einer Laune heraus entwickeln sich BRDigung schnell zu einem ernstzunehmenden und prägenden Act in der deutschen Rocklandschaft.

14 Jahre später sind sie aus der Deutschen Musiklandschaft nicht mehr wegzudenken.

Bereits fünf Studioalben veröffentlichten die Kempener bisher.

In den deutschen Albumcharts feiern sie seit 2012 durchgehend Erfolge.

Sie spielen deutsche Rockmusik mit einer ordentlichen Portion Metal.

Im Mittelpunkt ihrer Texte stehen Ironie aber auch Sozialkritik, denn beides ist heutzutage absolut notwendig.

Sie können aber auch ernst und nachdenklich sein und folgen nicht nur dem, was sich die Gesellschaft wünscht und vorgibt.

Sie nehmen kein Blatt vor den Mund.

Was sie Neues zu sagen haben, kann man ab dem 02.02.2018 auf Zeitzünder hören.

Dies ist kein typisches BRDigung Album.

Metallischer Punkrock, Salz in den Wunden, mal ernst, mal nachdenklich, mal an den Grenzen des guten Geschmacks:

Auf ihrem mittlerweile sechsten Longplayer zeigen sich die vier Jungs mehr denn je energiegeladen, experimentierfreudig und vor allem hungrig.

15 neue Songs, die einen Querschnitt durch das Leben zeichnen, bevor ein epochales Outro zurück in die Gegenwart trägt.

Videos:

Alles Anders: https://youtu.be/SfwoNsq2KJM

Die Hände Hoch: https://youtu.be/D5sZrLTdWf0

Mittelfingerautorität: https://youtu.be/0dd-fhhL1Ek

Kommentare

