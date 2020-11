Antiheld: haben neue Single + Musikvideo ‚My Only Friend‘ veröffenlicht

Antiheld bringen Anfang 2021 ihr drittes und bisher wichtigstes Album. Ein Album wie ein Film von Scorsese – düster & bitter, geschrieben auf Weißwein in der Isolation einer Pandemie. Das politische Bullauge der in Privilegien lebenden mit Blick auf das Elend scheinbar unendlich weit entfernter Menschen, die Selbstreflexion des menschlichen Versagens, das Ersticken der Ängste im exzessiven Rausch, die Abrechnung mit der Kirche, die Auseinandersetzung mit dem Tod des eigenen Managers, bis hin zur Hoffnung auf Gretas vermeintliche Rettung der Welt und unser längst überfälliges Umdenken. Belanglose Popmusik ist tot.

Nach intensivem Songwriting während der Pandemie, die uns auch jetzt wieder in Atem hält, veröffentlichen Antiheld ihre neue Single! – My Only Friend!

Antiheld

„In einer Welt, in der sich kollektiver Egoismus und die unbändige Lust unabhängig zu sein die Klinke in die Hand geben, steht My Only Friend für die knallharte Abrechnung mit dem eigenen Ich.

Stellvertretend für Disturbia lässt das Musikvideo mit seiner 90ies-Skate-Punk-Atmosphäre die Nostalgie für eine Zeit wieder aufflammen, in der Vieles einfacher schien.“

Der Pre-Order für das kommende Album Disturbia, welches am 22. Januar 2021 via Arising Empire erscheinen wird, ist im vollem Gange!

Für die Fans der Stuttgarter wird es Disturbia im limitierten Special-Box Format, sowie Vinyl und Digipak geben!

Aufgrund der derzeitigen Umstände ist die Tour mit Saltatio Mortis ins nächste Jahr verlegt worden.

Saltatio Mortis – Für immer Frei Tour 2021

w/ Antiheld

12.11.2021 – DE – München

13.11.2021 – DE – Wiesbaden

18.11.2021 – DE – Berlin

19.11.2021 – DE – Leipzig

26.11.2021 – DE – Bochum

27.11.2021 – DE – Hamburg

03.12.2021 – DE – Fürth

04.12.2021 – DE – Ludwigsburg

16.12.2021 – AT – Wien

17.12.2021 – AT – Linz

18.12.2021 – CH – Zürich

Tickets: https://www.antiheldmusik.com/konzerte/

Antiheld sind:

Luca Opifanti – Gesang & Gitarre

André Zweifel – Gitarre

Matze Brendle – Bass

Sven Fischer – Schlagzeug

Henry Kasper – Akkordeon & Piano

Mehr Infos:

www.antiheldmusik.de

www.youtube.com/user/antiheldmusik

www.instagram.com/antiheldmusik

www.facebook.com/antiheldmusik