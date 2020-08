Antiheld: starten Pre-Order für neues Album „Disturbia“ & veröffentlichen neue Single mit Video zum Song „Mutten Um Licht“

Mit Goldener Schuss (2019) stürmten die fünf Stuttgarter Jungs von Antiheld die Offiziellen Deutschen Album Charts auf Platz #63 und hauten sowohl klanglich, als auch textlich ein echtes Statement heraus.

Jetzt sind Antiheld zurück und liefern nach intensivem Songwriting während der Pandemie ihre neue Single. – Motten Um Licht und starten den Pre-Order für ihre neues, kommendes Album Disturbia, das am 20. November 2020 via Arising Empire erscheinen wird. Für die Fans der Stuttgarter Bande wird es Disturbia im limitierten Special-Box Format, sowie Vinyl und Digipak geben.

Antiheld: „Du kommst in den abgefucktesten Club der Stadt, Strobolicht spiegelt sich in Tellergroßen Pupillen. Düstere Lyrics im Rapstyle auf harten Gitarren mit einem Hauch Billie Eilish. Wenn um dich die Sterne falln, schießt du dich ins All. Alles dreht sich um dich, wie Motten Um Licht. Willst heute nicht gerettet werden, bist so befreit. Der Mensch will nur in Freiheit sterben, oh wie es schneit.“

Bestellt euch das neue Album Distrubia hier vor: https://ANTIHELD.lnk.to/DISTURBIA

Schaut euch das Musikvideo zu Motten Um Licht hier an:

Aufgrund der derzeitigen Umstände ist die Tour mit Saltatio Mortis ins nächste Jahr verlegt worden.

Saltatio Mortis – Für immer Frei Tour 2021

w/ Antiheld

12.11.2021 – DE – München

13.11.2021 – DE – Wiesbaden

18.11.2021 – DE – Berlin

19.11.2021 – DE – Leipzig

26.11.2021 – DE – Bochum

27.11.2021 – DE – Hamburg

03.12.2021 – DE – Fürth

04.12.2021 – DE – Ludwigsburg

16.12.2021 – AT – Wien

17.12.2021 – AT – Linz

18.12.2021 – CH – Zürich