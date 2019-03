Am 5. April werden AntropomorphiA ihr neues Album Merciless Savagery via Metal Blade Records veröffentlichen. Das brandneue Video zu Womb Ov Thorns könnt ihr euch ab sofort hier ansehen: metalblade.com/antropomorphia – dort könnt ihr auch den Titeltrack streamen und das Album in den folgenden Formaten vorbestellt werden:

-digipak-CD

-180g black vinyl (EU exclusive)

-grey marbled vinyl (EU exclusive – limited to 200 copies)

-dead gold marbled vinyl (EU exclusive – limited to 200 copies)

-black/white splatter vinyl (EU exclusive – limited to 120 copies)

-brown marbled vinyl (US exclusive – limited to 100 copies)

Zehn Jahre nach ihrer Wiedervereinigung reichen AntropomorphiA ein Extrem-Metal-Album ein, das dem hohen Niveau ihrer bisherigen Veröffentlichungen mehr als gerecht wird. Im Vergleich zum monströsen Sound auf Sermon Ov Wrath (2017) setzt Merciless Savagery einen drauf und macht seinem Titel alle Ehre – gnadenlos brutal ohne jegliche Zurückhaltung. Sänger/Gitarrist Ferry Damen meint: „Sermon Ov Wrath war unser rohstes und ehrlichstes Album. Darauf haben wir gewisse Genre-Grenzen überschritten und die Essenz von AntropomorphiA auf den Punkt gebracht, wohingegen die neue Platte eine finsterere Stimmung verbreitet, heavier und erbarmungsloser ist. Trotzdem hört man Hooks und Grooves, das ist für mich ein logischer Fortschritt, mit dem wir ein neues Kapitel aufschlagen und noch facettenreicher werden, ohne uns stilistisch zu verbiegen.“

Im Song Luciferian Tempest ist zudem Farida Lemouchi (The Devil’s Blood, Molasses) als Gastsängerin zu hören, die der Musik einen anderen Dreh verleiht. Bis zu Sermon Ov Wrath hatte Damen nie das Bedürfnis, weibliche Vocals bei AntropomorphiA einzusetzen, doch nun stand es gezielt in seiner Absicht, um ihrem Sound eine weitere Dimension hinzuzufügen. „Beim Schreiben von ‚Luciferian Tempest‚ kristallisierte sich nach mehreren Monaten eine Struktur heraus, und in diesem Zug passten quasi alle Puzzleteile zusammen. Ich kenne Farida seit einigen Jahren, und als ich Orchesterarrangements ausarbeitete, hörte ich ununterbrochen ihre Stimme in meinem Kopf. Ich fand, sie könne die betreffende Passage auflockern und für ein ergreifendes Finale sorgen, das dieser Track brauchte.“

Merciless Savagery track-listing

1. Merciless Savagery

2. Requiem Diabolica

3. Womb ov Thorns

4. Cathedral ov Tombs

5. Apocalyptic Scourge

6. Wailing Chorus ov the Damned

7. Luciferian Tempest

8. The Darkest Light

9. Unsettling Voices

AntropomorphiA line-up:

Ferry Damen – vocals, guitar

Jos van den Brand – guitar

Jeroen Pleunis – bass

Marco Stubbe – drums



Kommentare

Kommentare