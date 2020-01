Arcaine: „Relentless“ Video vom kommenden Debut veröffentlicht

Die Technic/Melodic Deather Arcaine werden am 14. Februar ihr Debut Album As Life Decays über Black Sunset/MDD veröffentlichen.

Auf den 9 Songs ihres Erstlingswerks schaffen die Jungs einen knochentrockenen, brutalen Sound, der dem Hörer vom ersten Ton an schier das Genick bricht. Als erste Kostprobe auf den bevorstehenden Silberling veröffentlichen die Schweizer nun mit Relentless einen Videoclip auf dem MDD YouTube Channel, der bei den Aufnahmen des Albums im Studio Blue Wonder in Chur entstanden ist.

As Life Decays erscheint als edles DigiPak mit einem vom polnischen Künstler Xaay umgesetzten Artwork des Albumthemas. Die Finale Tracklist findet ihr ebenfalls anbei! Be prepared!

Tracklist

1. Intro

2. As Life Decays

3. Relentless

4. Still Alive

5. Tyrants

6. Toxic Mankind

7. Rebuild

8. Dream Of Victory

9. Void

Links:

Facebook: https://www.facebook.com/arcaineofficial/

Website: https://arcainemetal.com/

Orders:

MDD: https://mdd-records.de/arcaine

AMZN: https://amzn.to/2uv0qri