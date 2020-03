Arcaine: veröffentlichen „Toxic Mankind“ Videoclip

Seit dem 14. Februar steht das atemberaubende Debütalbum As Life Decays der schweizer Technic/Melodic Deather Arcaine in den Läden. Mit Toxic Mankind veröffentlicht das Quintett jetzt einen von Oliver König/Pavement Graphics gefilmten und produzierten Performance Clip, welcher die Energie, die die Jungs in ihr Debüt gesteckt haben perfekt widerspiegelt. Knochentrocke Brutalität, ein großes Maß an technischer Finesse und das ohne sich in unnötig vertrackten Arrangements zu verlieren sind das Markenzeichen der Schweizer. As Life Decays gibts als hochwertiges DigiPak bei MDD, direkt bei der Band und auch sonst überall wo es gute Musik gibt, sowie natürlich auch auf allen Relevanten Download und Streaming Plattformen!

Arcaine Line-Up:

Adrian Gisler – Vocals

Brandon Wildhaberv – Guitars

Renato Herzog – Guitars

Fadri – Drums

Rinar – Bass

Curdin Fleischhauer – Soundtech

