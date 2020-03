Lion’s Share: spielen 2 Festival Shows in Deutschland

Die schwedische Metal Ikone Lion’s Share kommt am nächsten Wochenende für zwei Festivalshows nach Deutschland. Hier die Termine:

06.03.2020 Rockclub Nordbayern in Selb – Headliner Show

07.03.2020 Full Metal Osthessen – Co Headliner Show

Wenn man über schwedische Heavy Metal Bands spricht, ist zunächst von Hammerfall die Rede. Aber gerade Lion‘s Share, bereits 1987 gegründet, haben den Sound des schwedischen Schwermetalls entscheidend mit beeinflusst. Sechs Alben hat die Band um Gründer Lars Chriss bereits veröffentlicht, das letzte Werk Dark Hours stammt aus dem Jahr 2009.

Nun ist der Löwe erwacht. Im letzten Jahr erschien eine neue EP, ebenso wurde der komplette Bandkatalog digital re-released. Jedes ihrer Alben kann zudem mit hochkarätigen Gästen aufwarten. Zu nennen wären hier unter anderem Kiss, Megadeth, King Diamond. Auch was die Produktionen angeht, setzte man von jeher auf Qualität und verpflichtete Top-Produzenten wie Jens Bogren (Amon Amarth, Arch Enemy, Kreator) oder auch Ronni Lahti (Roxette, Europe, Glenn Hughes).

Die Reise soll nun weitergehen, die Band will dort anknüpfen, wo man einst Fußstapfen hinterließ. Unter anderem absolvierte man erfolgreiche Tourneen mit Saxon, Iced Earth und vielen anderen Stars der Heavy Metal Szene.

Ob Testament oder Helloween, die Kollegen der Szene sind voll des Lobes und daher ist es nur konsequent, Lion‘s Share wieder zu neuen Erfolgen zu führen. So wird zum Beispiel in Kürze ein brandneuer Song veröffentlicht, weitere Informationen dazu folgen demnächst.

Die Zeit ist reif! Das Duo Chriss / Johansson und NauntownMusic sind bereit für den nächsten Schritt, Lion‘s Share zu neuem Glanz zu verhelfen.

Lars Chriss dazu: “We have 25 songs written for the next Lion’s Share album and we’re halfway through the recordings – so we hope to have a new album out in 2020. We have also signed with a manager for the first time, and he’s currently looking into booking festivals and shows to promote it.”

Lion’s Share sind:

Lars Chriss – Guitar

Nils Patrik Johansson – Vocals

