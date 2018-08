Metal Blade Records freuen sich, Arch/Matheos erneut für eine weltweiten Plattenvertrag willkommen heißen zu dürfen!

Arch/Matheos ist die Wiedervereinigung von Fates Warnings Gründungsmitgliedern John Arch (Vocals) und Jim Matheos (Gitarre). Die beiden hatten zuvor gemeinsam an Archs Solo-EP A Twist Of Fate (2003) zusammengearbeitet, und zwar zum ersten Mal seit Fates Warnings Awaken The Guardian (1986). 2010 nahm das Duo ein vollständiges Album in Angriff, auf dem drei weitere Musiker von Fates Warning zu hören sein sollten. Das Debüt des Quintetts, das nun unter dem Namen Arch/Matheos firmierte, erschien 2011 unter dem Titel Sympathetic Resonance.

Seitdem haben sich John Arch und Jim Matheos fleißig anderen Projekten gewidmet – doch nun ist es an der Zeit, sich für ein weiteres Album von Arch/Matheos zusammenzutun. 2019 wird die Scheibe über Metal Blade Records erscheinen.

John Arch dazu: „Zuallererst müssen wir Lust und Leidenschaft dafür aufbringen, doch die Entscheidung, A/M weiter zu betreiben, hing vor allem davon ab, wie gut Sympathetic Resonance ankam, und weil die Fans danach auf unterschiedlichen Plattformen den Wunsch nach einem Nachfolger äußerten. Das Timing scheint für mich und Jim zu passen, wir kommen gut voran und freuen uns, die Ergebnisse bald mit euch zu teilen!“

Jim Matheos fügt hinzu: „Wieder mit meinem alten Freund John Arch zu arbeiten ist wunderbar. Wir stacheln uns gegenseitig kreativ an, sodass jeder sein Bestes gibt, und haben hoffentlich Material zur Hand, das unserem ersten Album ebenbürtig ist, nicht zu vergessen eine großartige Besetzung, um es aufzunehmen.“

Zu den Special Guests der beiden gehören Thomas Lang, Bobby Jarzombek, Baard Kolstad, Mark Zonder, Matt Lynch, Steve Di Giorgio, Joey Vera, Sean Malone, Joe DiBiase, und Frank Aresti – aber weitere werden folgen! Im Augenblick spielen Arch/Matheos die Songs ein, und im November wird Jens Bogren (Fates Warning, Opeth, Devin Townsend, etc.) sie abmischen. Weitere News demnächst!

Sympathetic Resonance kriegt ihr nach wie vor hier: indiemerch.com. Das Video zum Albumsong Midnight Serenade (Regie: David Brodsky / www.davidsbrodsky.com) gibt eshier zu sehen.

