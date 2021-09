Armored Saint: launchen Livevideo zu „The Truth Always Hurts“

Am 22. Oktober werden Armored Saint ihre neue CD/DVD Symbol Of Salvation Live via Metal Blade Records veröffentlichen und somit den 30. Geburtstag des Albums feiern. Einen Vorgeschmack auf Symbol Of Salvation Live könnt ihr durch das Livevideo zu The Truth Always Hurts gewinnen, welches sich hier befindet:

Das Video zum Titeltrack Symbol Of Salvation könnt ihr hier anklicken: metalblade.com/armoredsaint – dort könnt ihr das Album auch in den folgenden Formaten vorbestellen:

– digipak-CD/DVD

– 180g black vinyl (EU exclusive)

– silver vinyl (EU exclusive – limited to 500 copies)

– dusty rose pink marbled vinyl (EU exclusive – limited to 300 copies)

– silver / white corona vinyl (EU exclusive – limited to 200 copies)

– crystal clear vinyl (US exclusive)

– red / black splatter vinyl (US exclusive)

Weitere Infos zur Band und zur neuen CD/DVD Symbol Of Salvation Live könnt ihr hier nachlesen: