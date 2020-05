Armored Saint: veröffentlichen „Isolation (Live from Isolation)“ Video und Digitalsingle

Am heutigen 1. Mai haben Armored Saint ein Video zu ihrer neuen Digitalsingle Isolation (Live From Isolation) veröffentlicht. Es ist eine Liveversion des Songs, der ursprünglich auf dem 1987er Album Raising Fear zu finden ist. Die neue Version wurde im April 2020 aufgenommen, in Quarantäne in L.A., der Stadt, in welcher sämtliche Bandmitglieder leben. Schaut euch das Isolation (Live From Isolation) Video jetzt hier an:

Bassist Joey Vera meint dazu: „Wie derzeit auch alle anderen, versuchen wir, das Beste aus der Situation zu machen. Deshalb haben wir beschlossen, ein wenig Spaß mit einem unserer älteren Lieder zu haben. Es war supercool, mit einer abgespeckten Version von Isolation zu spielen – textlich und klanglich passt es genau in die Zeit. Bleibt alle gesund und genießt eure Isolation!“

Frontmann John Bush fügt hinzu: „Da sich die Live-Shows in einem traurigen Schwebezustand befanden, beschlossen wir, zusammenzukommen (und doch auseinander zu gehen), um den Song Isolation von der 1987er Platte Raising Fear wieder aufleben zu lassen. Wir machten eine akustische, sumpfige Version davon. Es war ein lustiges, rohes Projekt„.

Armored Saint haben kürzlich auch die Arbeiten an ihrem neuen Studioalbum fertiggestellt, welches noch 2020 via Metal Blade Records veröffentlicht wird. „Wir sind hocherfreut darüber, das neue Armored Saint Album fertiggestellt zu haben,“ ist John Bush ganz enthusiastisch. „Unser Songwriting hat sich nochmal um einen gigantischen Schritt verbessert.“

Joey Vera: „Wir sind im Moment super aufgeregt und geben unserem neuen Album in der Mastering-Phase den letzten Schliff. Wir haben wirklich versucht, uns selbst sowohl beim Songwriting als auch bei der Performance herauszufordern, und das Ergebnis ist etwas, auf das wir sehr stolz sind.“

Weitere Armored Saint News gibt es in Kürze. Bis dahin vertreibt euch die Zeit mit der letzten Veröffentlichung der Band, dem Livealbum Carpe Noctum (2016): metalblade.com/armoredsaint