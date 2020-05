Baden In Blut Metal Open Air: muss aufgrund der anhaltenden Corona-Pandemie auf 2021 verschoben werden

Die Absageflut für Konzerte und Festivals in Folge der Corona-Krise setzt sich unbeirrt fort. Seit Wochen vergeht kein Tag ohne weitere Hiobsbotschaften, zuerst waren es nur einzelne Konzerte und Touren, die abgesagt oder verschoben wurden, mittlerweile findet nichts mehr statt und nahezu alle Sommerfestivals sind abgesagt. Noch bis mindestens Ende August bleiben Großveranstaltungen verboten, jedoch gibt es zwischen den Ländern leider keine einheitliche Regelung, was nun eine Großveranstaltung ist und was nicht. Dieses Durcheinander hat in den letzten Wochen für viel Unsicherheit und Verwirrung gesorgt. Viele Veranstalter hatten noch gehofft, dass ihr Festival vielleicht doch noch stattfinden kann. Wie kann es sein, dass in einigen Ländern Veranstaltungen erst ab 5.000 Personen als Großveranstaltungen gelten, in anderen wiederum schon ab 1.000 Personen?

Mit einer 5.000 Grenze hätten die Metal Maniacs Markgräflerland e.V., die Veranstalter des Baden In Blut Metal Open Air, gut leben können, doch nein, in Baden-Württemberg gilt die 1.000 als Obergrenze. Somit war nun klar: Das Baden In Blut im Dreiländergarten in Weil am Rhein muss abgesagt und auf nächstes Jahr verschoben werden. Neuer Termin ist vom 23. – 24.07.2021, bereits erworbene Tickets behalten ihre Gültigkeit. Doch so traurig das alles auch ist, es gibt auch gute Nachrichten, denn bereits jetzt haben alle Band des 2020er Line-Ups ihre Teilnahme für 2021 bestätigt.

Hier das Statement der Metal Maniacs Markgräflerland e.V.:

Das Baden in Blut 2020 wird auf 2021 verschoben. Eure Ticktets für 2020 bleiben auch für 2021 gültig! Das BiB findet am 23./24.07.2021 statt.

Metalheads, ihr müsst jetzt stark sein … Wir haben bis zuletzt noch gehofft, das BiB in irgendeiner Form stattinden lassen zu können.

Mit der Klärung der Landesregierung BW, was beim Großveranstaltungsverbot unter „Großveranstaltung“ zu verstehen sei, lässt nun keinen Spielraum mehr zu. Veranstaltungen ab 1000 Personen sind bis 31.08.2020 nicht zugelassen. Selbst bei kleineren Veranstaltungen wird abgewägt, wenn das Risiko aus Sicht der Behörden zu hoch sei.

Das ist natürlich eine traurige Gewissheit für uns gleichermaßen wie für euch. 2020 wird nun das erste Jahr seit 2004 an dem kein BADEN IN BLUT Festival stattfindet. Das fühlt sich für uns alle sehr komisch an, da wir in den letzten 16 Jahren alle mit Herzblut dabei waren und weiterhin sind!

Bei all der aktuellen Misere, darf man seinen Optimismus aber nicht verlieren: Wir haben bereits gute Nachrichten für euch! Aufgeschoben ist nicht aufgehoben!

Alle Bands von 2020 bestätigt für 2021!

Wir haben bereits von ALLEN Bands, die für 2020 auf dem Billing stehen die Zusage für das BADEN IN BLUT 2021 erhalten! Damit ist eine unserer größten Sorgen bereits getilgt: Wir können euch dieses geile Billing auch 2021 bieten! (Und für uns war die bisherige Arbeit nicht ganz umsonst). Wir sind uns sicher, damit auch in eurem Sinne gehandelt zu haben.

Wie bereits erwähnt bleiben alle eure Tickets für 2020 auch für 2021 gültig!

Wie ihr uns unterstützen könnt?

Wir bekommen hin und wieder Anfragen, wie ihr uns unterstützen könnt. VIELEN DANK hierfür!!

Da wir das Festival ehrenamtlich veranstalten halten sich die Verluste bisher im Rahmen für uns, FALLS wir keine große Anzahl bisher verkaufter Tickets rückabwickeln müssen.

Am besten könnt ihr uns deshalb unterstützen, indem ihr Euer Ticket behaltet und uns den gesamten logistischen und finanziellen Aufwand der Rückabwicklung erspart.

Zudem könnt ihr uns natürlich auch direkt unterstützen, indem ihr euer Tickets für 2021 schon heute kauft (im Shop verfügbar) UND indem ihr Merchandising Artikel aus unserem Shop kauft, z.B. das BADEN IN BLUT Badetuch oder unsere Turnbeutel (aus denen man auch mal eine Gesichtsmaske nähen kann).

Außerdem könnt ihr uns immer unterstützen, indem ihr allen erzählt, was für ein geiles Festival das BADEN IN BLUT doch ist! 😉

Folgt uns auf Instagram und Facebook, falls ihr das noch nicht tut:

Facebook: https://www.facebook.com/BadenInBlutOpenAir/

Instagram: https://www.instagram.com/baden_in_blut_est.2005/ (@baden_in_blut_est.2005)

In den nächsten Wochen werden noch brandneue Baden in Blut Merchandising Artikel in den Shop gestellt (Metal-Pins, Patches, etc.)

Falls ihr noch Fragen zum Thema habt wendet euch an corona@metal-maniacs.eu. Dort können wir Anfragen bearbeiten und enstprechend weiterleiten.

Wir bekommen dieses seltsame Jahr ohne BADEN IN BLUT Metal Open Air schon irgendwie überstanden. Im nächsten Jahr kommen wir besser dennje zurück! Wir zählen auf euch!

Bleibt gesund und stay METAL!

Eure Metal Maniacs Markgräflerland

Baden in Blut 2020 is postponed to 2021. Your tickets for 2020 remain valid for 2021! The BiB will take place on 23/24.07.2021.

Metalheads, you have to be strong now … We hoped until the very last moment to be able to hold the BiB in some form.

Events bigger than 1000 persons are not permitted until 31.08.2020. Even for smaller events, a decision will be made if the risk is too high from the authorities‘ point of view.

This is of course a sad certainty for us as well as for you. 2020 will be the first year since 2004 where no BADEN IN BLUT festival will take place. This feels very strange for all of us, as we have all been there with heart and soul for the last 16 years! And we still are!

But with all the current misery, one must not lose his optimism: We already have good news for you! Postponed is not canceled

All bands confirmed for 2021 already!

We have already received the confirmation for BADEN IN BLUT 2021 from ALL bands that are on the billing for 2020! So one of our biggest worries is already solved: We can also offer you this great billing for 2021! We are sure that we have acted in your interest as well.

As already mentioned, all your tickets for 2020 will remain valid for 2021

How you can support us?

From time to time we get requests how you can support us. MANY THANKS for this!

Since we are hosting the festival on a voluntary basis, the losses are kept within limits for us, IF we don’t have to reverse a large number of tickets sold so far.

Therefore, the best way to support us is to keep your ticket and save us the logistical and financial effort of reversing the transaction.

Of course you can also support us directly by buying your 2021 tickets today (available in the shop) AND by buying merchandising items from our shop, e.g. the BADEN IN BLUT bath towel or our gym bags (which can also be used to create a face mask). Furthermore you can always support us by telling everyone what a great festival the BADEN IN BLUT is! 😉

Follow us on Instagram and Facebook if you don’t already:

Facebook: https://www.facebook.com/BadenInBlutOpenAir/

Instagram: https://www.instagram.com/baden_in_blut_est.2005/ (@baden_in_blut_est.2005)

In the next few weeks we will add brand new Baden in Blut merchandising items to the shop (metal pins, patches, etc.)

If you still have questions on this topic, please contact corona@metal-maniacs.eu. There we can process your request and forward it accordingly.

We will somehow get through this strange year without BADEN IN BLUT Metal Open Air. Next year we will come back better than ever! We count on you!

Stay healthy and stay METAL!

Your Metal Maniacs Markgräflerland