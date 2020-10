Artillery: veröffentlichen ‚The Last Journey‘ Single als Tribut an Morten Stützer auf Vinyl und digital

Artillery veröffentlichten am Freitag ihren brandneuen Song The Last Journey, auf welchem unter anderem die alten Sänger Flemming Rønsdorf und Søren Adamsen zu hören sind, auf Vinyl und digital über Metal Blade Records. Auf der B-Seite gibt es mit Trapped Under Ice ein Metallica Cover.

The Last Journey ist eine Widmung an den ehemaligen Artillery Gitarristen Morten Stützer, der im Oktober 2019 verstorben ist.

Die Band kommentiert wie Folgt: „Als Artillery Morten letztes Jahr im Oktober verloren haben, entschlossen wir, ihm einen Song zu widmen. Das Stück nennt sich The Last Journey und enthält Gesang der alten Artillery-Sänger Søren Adamsen und Flemming Rønsdorf. Ein sehr episches Stück. Die B-Seite ist einer der Lieblingssongs von Morten und Artillery, ein Cover von Metallicas Trapped Under Ice. Das Stück haben sie damals, also 1984, in dem Proberaum, welchen sich Mercyful Fate und Artillery geteilt haben, fertiggestellt, bevor sie das Sweet Silence Studio geentert haben.“

Beide Stücke wurden im Medley Studio mit Søren Andersen aufgenommen und produziert.

Streamt The Last Journey jetzt hier:

Bestellen könnt ihr die 7″ hier in den unten angegebenen Formaten: de.kingsroadmerch.com

–Black vinyl (300 copies)

–Blue vinyl (200 copies)

–Yellow vinyl (100 copies)

Artillery sind derzeit im Medley Studio, um ihr neues Album, das erste mit dem neuen Gitarristen Kræn Meier, einzuspielen. Artillery werden schon bald elf neue Festivals, eine große Tour und weitere Einzelshows bekanntgeben.

Artillery Line-Up:

Michael Bastholm Dahl – Vocals

Michael Stützer – Guitars

Kræn Meier – Guitars

Peter Thorslund – Bass

Joshua Madsen – Drums

