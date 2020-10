Imminence: veröffentlichen neue Single ‚To The Light‘

Am Freitag veröffentlichten Imminence aus Schweden einen brandneuen Song namens To The Light, der ab sofort auf allen Streaming-Plattformen verfügbar ist und starteten den Vorverkauf für die Deluxe-Edition ihres hochgelobten Meisterwerks Turn The Light On (2019), einschließlich der vollständigen Neuinterpretationen und Live-Sessions.

Turn The Light On (Deluxe Edition) wird am 27. November als CD & LP via Arising Empire erhältlich sein.

Jetzt vorbestellen: https://Imminence.lnk.to/turnthelightondeluxe

Schaut euch das Musikvideo zu To The Light jetzt an:

Jetzt streamen, kaufen: https://Imminence.lnk.to/tothelight

Imminence: Live In Concert Halls finden in sechs sorgfältig ausgewählten Städten statt und sind ein wichtiger Meilenstein für die Band. Die Live-Performance und Definition dessen, was eine moderne Metalband kann, wird auf ein völlig neues Niveau gebracht und bietet dem Publikum ein völlig anderes Konzerterlebnis.

Mit der hochgelobten Veröffentlichung von Imminences drittem Album Turn The Light On (2019), kurz darauf begleitet von den akustisch neuinterpretierten Versionen der Platte, eine fast vollständig ausverkaufte Reihe von Release-Shows im Mai 2019 und eine Platzierung in den Top 100 der offiziellen deutschen Album-Charts, haben sich Imminence als einer der aufstrebendsten und aufregendsten Acts auf dem heutigen Markt erwiesen und etablieren sich weiterhin als der neue Headliner.

„A dream comes true this winter. For the first time ever, we can proudly present an exclusive acoustic performance, like never seen by us before. Accompanied by a string quartet, grand piano and choir, this seated concert hall tour will take place in five carefully selected cities in February 2021.“ – Imminence

Imminence: Live In Concert Halls

09.02.2021 – Munich St. Matthäus Kirche

10.20.2021 – Cologne Kulturkirche

11.02.2021 – Frankfurt Jahrhunderthalle Club

12.02.2021 – Berlin Passionskirche

13.02.2021 – Hamburg Kulturkirche

Tickets available here: https://bit.ly/2RgAqIa

Turn The Light On: Acoustic Reimagination mit neuen Interpretationen der Songs aus dem dritten Album, sowie ihre besondere Interpretation von Crawling von Linkin Park und Bonustracks der beliebten Songs A Mark On My Soul, Wine & Water und This Is Goodbye!

Schaut euch das Musikvideo zur Akustikversion von Disconnected hier an:

Holt euch das neue Akustik-Album Turn The Light On: Acoustic Reimagination hier via Impericon oder Imminence: https://IMMINENCE.lnk.to/TurnTheLightOnAcoustic

More on Turn The Light On: Acoustic Reimagination:

Schaut euch das Musikvideo zur Neuinterpretation von Paralyzed (Acoustic) jetzt an: https://youtu.be/gYtKQlDmfpA

Holt euch den Song hier: https://Imminence.lnk.to/paralyzedacoustic

Schaut euch Disconnected hier an: https://youtu.be/h1BJ-62DShA

Schaut euch das Video zu Crawling (Linkin Park Cover) hier an: https://youtu.be/HkXyZD58fgo

Schaut euch Saturated Soul (Acoustic) hier an: https://youtu.be/GC6KIxG8Rg8

Schaut euch das Video zu Erase (Acoustic) hier an: https://youtu.be/_1qGrKtj9JU

Schaut euch das Video zu Infectious (Acoustic) hier an: https://youtu.be/KOYjsGVdt48

Imminence sind:

Eddie Berg – Gesang/Violine

Harald Barrett – Gitarre

Alex Arnoldsson – Gitarre

Christian Höijer – Bass

Peter Hanström – Schlagzeug

