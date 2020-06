Astillane: veröffentlichten „Dreaming“ am Freitag

Die Münsteraner Melodic Metalcore Band Astillane veröffentlichten am 19.06.2020 ihre Debüt-EP Dreaming!

Die Presse über Dreaming:

„Astillane zeigen auf ihrer Debüt-EP Dreaming, was sie können… Fans von Asking Alexandria oder We Came As Romans wird die EP sehr wahrscheinlich gefallen.“ burnyourears.de

„Hier zeigen sich große, clevere Ideen für eine goldene Zukunft abseits etatmäßiger Breakdown-Hymnen – ein Debüt, das jede Beachtung verdient hat.“

demonic-nights.at

„Reichhaltige Melodien, eine gesanglich abwechslungsreiche Ausgestaltung des klassischen Wechselspiels aus Cleans und Shouts, die absolut ebenbürtig klingen und sich perfekt ergänzen, dazu immer wieder auch harte, druckvolle Elemente – so zeichnet sich der Sound von Astillane auf ihrem Debüt ab.“

hellfire-magazin.de

Hier das Video zum Song Boston:

Astillane verbinden Einflüsse aus progressivem Hardcore mit traditionellen Metalcore-Elementen und erschaffen in Kombination mit einer Basis auf Melodie und Atmosphäre einen eigenen Sound. Dieser Mix aus brutalen Breakdowns und Synthiesequenzen mit modernen, emotionalen Vocals gibt Astillanes Musik einen einzigartigen Charakter und Sound.