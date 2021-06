At The Gates: veröffentlichen neue Single/Video zu „The Fall Into Time“ vom anstehenden Album „The Nightmare Of Being“

Die schwedischen Melodic Death Metal-Pioniere At The Gates veröffentlichten ein Video zur dritten Single vom anstehenden Album The Nightmare Of Being, das am 02.07.2021 via Century Media Records erscheinen wird.

Schaut Euch das Video zum epischen Track The Fall Into Time an, bei dem der At The Gates Langzeit-Kooperator Costin Chioreanu / Twilight13Media (Arch Enemy, Grave, Borknagar etc.) Regie geführt hat.

At The Gates-Sänger Tomas Lindberg Redant kommentiert die Single und das Video The Fall Into Time wie folgt: „Hallo zusammen! Wie Ihr sicherlich alle schon vermutet habt, ist dieses Album unser bislang ambitioniertestes, und es kommt unter anderem mit vielen verschiedenen Orchestrierungen und neuartigen Arrangements daher. Dieser Song, The Fall Into Time, ist eines der Herzstücke des Albums. Es ist groß, herausfordernd und episch. Wir fanden es schon immer faszinierend, Songs wie diesen zu komponieren. Man denke an Neverwhere, Primal Breath, The Night Eternal und Daggers Of Black Haze. Sie sind heavy, gemein und düster, aber gleichzeitig in ihrer thematischen Herangehensweise fast schon cineastisch. Ich habe schon immer gesagt, dass At The Gates-Hörer herausgefordert werden wollen und dass Ihr alle hoffentlich genauso neugierig seid wie wir, wenn es darum geht, neue musikalische Welten zu entdecken. Dieser Song ist einer dieser Momente… Genießt ihn!“

„Für diese Video zu diesem abenteuerlicheren Song haben wir beschlossen, wieder mit unserem lieben Freund und Kooperator Costin Chioreanu zusammenzuarbeiten, da wir dachten, dass der Song eine künstlerischere und avantgardistische Herangehensweise erfordert. Ich war, wie immer, sehr gespannt darauf, womit Costin uns überraschen würde, da er ein tiefes Verständnis dafür hat, worum es bei At The Gates geht. Er hat uns nicht enttäuscht, und das Video ist die perfekte Ergänzung zu einem Song wie diesem. Costin hat mit diesem Video sein Ziel erreicht. Wirklich inspirierend!“