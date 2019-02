Mit seinem Projekt Avantasia ist er längst weltweit einer der namhaftesten Rockmusiker mit deutschen Wurzeln: Veröffentlichungen und Charterfolge in 40 Ländern der Erde begleiten seine Karriere: Nun hat es Tobias Sammet auch in seiner Heimat geschafft: Nach drei Mal Nummer Zwei in den Offiziellen deutschen Albumcharts sprang er jetzt mit Moonglow von 0 auf die 1.

„Es ist wirklich ein außergewöhnliches Gefühl, als ewiger Zweiter endlich mal ganz oben zu stehen“, sagt Tobias Sammet. Avantasia können auf eine beinahe 20jährige globale Erfolgsstory zurückblicken. Allein das letzte Album Ghostlights schaffte in mehr als einem Dutzend Ländern der Erde den Sprung in die Charts – u.a. USA, Kanada, UK, Japan, in Deutschland #2 der Offiziellen Deutschen Albumcharts. Im Studio war Tobias Sammet für Albumaufnahmen schon mit Alice Cooper, Klaus Meine, Bandmitgliedern von Kiss, Uriah Heep oder Judas Priest. Auf der Konzertbühne mit Aerosmith, Slash, Scorpions, Iron Maiden oder Deep Purple. Über eine Million Fans folgen ihm weltweit auf Facebook, zehn Mal war er in Wacken dabei, zuletzt als Headliner. Und auch 2019 steht erneut eine Welttournee ins Haus: nach Japan, Australien, Nord-, Mittel- und Südamerika, nach Russland und Europa von Finnland bis Portugal, vier Monate lang spielt Tobias Sammet rund um den Globus mit Avantasia vor beinahe überall ausverkauften Arenen.

Jetzt ist er mit dem neuen Avantasia-Opus Moonglow zurück. Ein Rock-Meisterwerk, das sich dem Zeitgeist bewusst verweigert und an alle Musikfans gerichtet ist, die sich auf eine fantastische Reise in eine andere Welt mitnehmen lassen wollen: Romantisch. Heimelig. Anziehend. Gespenstisch. Nur wenig von dem, was uns die Natur an Schauspiel bietet ist so zwiespältig wie das Mondlicht. Es lädt zum verträumten Spaziergang genauso ein, wie zur fröstelnden Gänsehaut im Gespensterfilm. Und diese Bandbreite an Emotionen ist just das, was Mastermind Tobias Sammet und seinem Projekt Avantasia vorschwebt. Ohne Zeitdruck oder Verpflichtungen und losgelöst von Zugeständnissen an den Musikmarkt verbarrikadierte sich der Sänger und Songwriter im eigens eingerichteten The Great Mystery-Studio und schrieb Tag und Nacht an dem neuen Material, bis sich schließlich elf Tracks zu einem Werk zusammenfügten. „Es ist schön zu sehen, dass mir das mit einem Sound gelungen ist, für den es in der gleichförmigen Mainstream-Welt nach Meinung einiger Experten eigentlich gar keinen Platz gibt. Und das Allerschönste ist: Die Platte gefällt den Fans rund um den Globus, und wir können jetzt mit Rückenwind auf Welttournee gehen und eine Menge Spaß haben!“ sagt Tobias Sammet zur ersten Nummer 1 der Albumcharts in seiner Heimat.

