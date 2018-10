Es ist das bislang aufwändigste Album und wird bereits sehnsüchtig erwartet: Am 1. Februar 2019 erscheint das neue Avantasia-Werk Moonglow. Worauf sich die Fans genau freuen können, verrät Mastermind Tobias Sammet heute Abend exklusiv in der Tobias Sammet Rockshow bei Radio Bob!

Das weltweit gefeierte Rockevent Avantasia steht für einzigartige Konzerterlebnisse mit hochkarätigen Musikern. Nach dem weltweiten Erfolg der Ghostlights World Tour 2016/2017, mit ausverkauften Konzerten in Asien, Amerika und Europa, erscheint in wenigen Monaten das neue Avantasia-Werk Moonglow. Noch vor der offiziellen Veröffentlichung der ersten Tracks erzählt Tobias Sammet in einer Spezialausgabe der Tobias Sammet Rockshow auf Radio Bob! heute ab 21:00 Uhr, wie viele Tracks das neue Album zu bieten hat und welche neuen Elemente diese Platte zu einem ganz besonderen und dem bislang aufwändigsten Avantasia Album machen. Er berichtet vom Entstehungsprozess der Platte und erklärt, warum es einfach wichtig ist, sich für ein Album mal richtig Zeit zu nehmen. Wie bei allen anderen Alben wirken auch bei Moonglow wieder zahlreiche hochkarätige Gäste der Musikszene mit. Warum Eric Martin von Mr. Big und Geoff Tate, der legendäre Ex-Sänger von Queensryche mit dabei sind und welche ganz besondere Beziehung Sammet zu den beiden hat, verrät er ebenfalls ab 21:00 Uhr bei Radio Bob!

Die Tobias Sammet Rockshow läuf jeden Mittwoch von 21:00 bis 0:00 Uhr bei Radio Bob!

Weitere Informationen zur Tobias Sammet Rockshow, Links zum Radio Bob!-Livestream und zur MyBOB-App auf www.radiobob.de

