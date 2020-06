Aversions Crown: sprechen über die Songs von „Hell Will Come For Us All“

Letzte Woche haben die Australier von Aversions Crown ihr viertes Studio Album Hell Will Come For Us All über Nuclear Blast veröffentlicht. Nun enthüllt die Band einen neuen Trailer, in dem sie über die Songs auf dem Album sprechen. Seht euch den Clip hier an:

Seht euch das Musikvideo für Paradigm, das erneut unter der Regie von Third Eye Visuals entstanden ist, hier an: https://youtu.be/sTR_QBBkyw4

Chris Cougan kommentiert: „Wir sind eine Generation, die durch eine tägliche Dosis Gewalt direkt in unseren Wohnzimmern desensibilisiert und traumatisiert wurde. Unschuld ging wegen der grausamen Natur der Menschheit verloren und zurückgeblieben ist nur eine düstere Zukunft.”

Jayden Mason ergänzt: “Die dritte Single ist der letzte Teil der Einleitung zum Album und zeigt eine subtile, aber doch deutliche Veränderung mit starken Botschaften im Text und aggressiven Melodien und legt damit die Grundstimmnug für den Rest von Hell Will Come For Us All fest, das für die Band ein großer Schritt nach vorne ist.”

Vor Kurzem hat die Band ihre zweite Single Born In The Gutter vom kommenden Album veröffentlicht. Seht euch hier das Musikvideo unter der Regie von Third Eye Visuals an: https://bit.ly/BornInTheGutter

Sänger Tyler Miller kommentiert: „Born In The Gutter handelt von der großen Kluft zwischen Arm, Reich und denen, die sich alleingelassen fühlen. Letztendlich zeigt der Song eine harte Realität auf, die in der Natur dieser Welt und den Menschen darin liegt.”

Gitarrist Mick Jeffrey fügt hinzu: „Es ist einer der schnelleren, aggressiveren Songs auf dem Album und wir können es nicht erwarten, es live zu spielen.“

Seht euch auch das Video zur ersten Single The Soil, unter der Regie von Third Eye Visuals, hier an: https://youtu.be/QiwIFm3V9A8

Hell Will Come For Us All wurde von der Band selbst produziert, in Zusammenarbeit mit Sound-Ingenieur Matt Shorter in den Heliport Studios. Für Mixing und Mastering war Will Putney in den Graphic Nature Audio zuständig, während Steve Seid zusätzlich zum Mixing beitrug und die Produktion der Vocals übernahm. Für die Visualisierung der Geschichte, die im Laufe des Albums aufgebaut wird, wurde Eliran Kantor angeheuert.

Hell Will Come For Us All wird als CD Jewel und Yellow w/ Black & White Splatter Vinyl erhältlich sein. Bestellt euch das Album hier im Format eurer Wahl: http://www.nuclearblast.com/aversionscrown-hwcfua

Hell Will Come For Us All Tracklist:

1. The Soil

2. Born In The Gutter

3. Paradigm

4. Caught In The System

5. Hell Will Come For Us All

6. Scourge Of Violence

7. Hymn Of Annihilation

8. Sorrow Never Sleeps

9. The Final Judgement

Der Sci-Fi-mäßige, melodische Sound von Hell Will Come For Us All ist intensiv, aber trotzdem fesselnd und faszinierend für die Hörer. Die Melodien, Refrains und atmosphärischen Passagen ziehen Hörer in ihren Bann und überrennen sie mit hämmernden Blast Beats und rasenden Gitarren. Aversions Crown machen sich für ihr bisher geschäftigstes Jahr bereit.

Aversions Crown sind:

Chris Cougan – Gitarre

Jayden Mason – Schlagzeug

Mick Jeffery – Gitarre

Tyler Miller – Gesang

Weitere Infos:

https://www.instagram.com/aversions_crown/

https://twitter.com/aversions_crown