Awaken I Am: Mit neuem Video zu „By Your Side“

Awaken I Am haben ein brandneues Video für den Track By Your Side veröffentlicht. Es stammt von der am 26.04.2019 erschienen EP The Beauty In Tragedy.

Die Kollektion von fünf Songs sind als Tribut an das zuletzt verstorbene Mitglied Connor Verner-Oakley zu sehen, und beinhaltet den vorab veröffentlichten Song/Video Dissolution, Kin und drei neue Songs, die allesamt deren ehemaligen Gitarristen gedenken.

Hier könnt ihr By Your Side sehen:

Aktuell ist die Band in ihrem Heimatland Australien auf Tour.

Bereits ihr Debüt Shields & Crowns stürmte im heimischen Australien die iTunes-Charts.

Zudem tourten Awaken I Am rund um die Welt, u.a. mit Chiodos, Slaves, The Devil Wears Prada und Emarosa.

Blind Love wurde von Taylor Larson (From First To Last, I See Stars, Periphery) imposant produziert.

“Fresh and exhilarating, melodic and soothing, emotional and difficult with levels of storytelling grace” – NEW NOISE

“Shimmers with atmosphere, sky-high vocal hooks, and a seductive curveball” – ROCK SOUND

