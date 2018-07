Eine der etabliertesten deutschen Rockbands meldet sich in diesem Jahr monströs zurück: Axxis veröffentlichen am 5. Oktober ihr neues Studioalbum Monster Hero. Nun gaben die Nordrhein-Westfalen das Coverartwork dazu bekannt.

„Wie immer bei uns, sollte das Cover die Stimmung vieler Texte bildtechnisch zum Ausdruck bringen. Da es in vielen Songs um Fake News, Algorithmen, Verschwörungstheorien und moderne Zeiten, in denen Politiker sich wie der Wolf im Schafspelz die Welt zurechtschneidern, geht, ist das Cover so geworden wie es geworden ist“, erklärt Frontmann Bernhard Weiss dazu. „Es zeigt die Maschine hinter den Menschen, die teilweise unkontrolliert unser Leben beeinflusst. Technologien, wie Drohnen, selbstfahrende Autos oder Apps werden immer mehr unseren Alltag bestimmen. Wissenschaft, Presse, Aufklärung werden immer mehr in Zweifel gezogen. Politiker werden radikaler. Freie Demokratien gelten auf einmal als Old School, Diktaturen werden umworben. Kranke, verrückte Despoten feiern sich dafür als Heroes, für viele sind sie hingegen einfach nur Monster.“

Ein Zwiespalt, der sich durch die komplette Welt zieht, wie Bernhard weiter zu bedenken gibt. „Ebenso sieht es mit der Technologie aus. Wir lieben und hassen Facebook, Google und Konsorten zugleich, die unser Leben immer mehr mitbestimmen und auch steuern. Dies könnte in Zukunft noch viel größere und gefährlichere Ausmaße annehmen. Schon jetzt gibt es große Probleme, wenn Seiten gehacked werden. In dem Cover haben wir versucht, all diese Dinge einzuarbeiten.“

Dass bei Axxis trotz allem Realismus und aller Aufgeschlossenheit für klares und nüchternes Denken die gute Stimmung und der Rock’n’Roll nicht zu kurz kommen, versteht sich dennoch von selbst. Denn Schwarzmaler sind die Musiker beileibe nicht. Den nachdenklichen, die Realität reflektierenden Gedanken folgen auf Monster Hero auch altbewährte Partynummern:

„Natürlich haben wir auch mehrere Songs dabei, die sich mit den guten alten Rock’n’Roll-Themen auseinander setzten oder aber sehr persönlicher sind.“

Sie sind eine der deutschen Rockbands, die Geschichte geschrieben haben und es immer noch tun: Vor 29 Jahren kam ihr Erfolgsalbum Kingdom Of The Night auf den Markt, das bis heute zu den wichtigsten nationalen Rock-Alben zählt – fast drei Jahrzehnte später feiern Axxis immer noch Erfolge – Chartentries in die Top 30 mit ihren letzten Alben, etliche ausverkaufte Shows und ein Kulturpreis der Stadt Lünen für Sänger Bernhard Weiß sind die aktuellsten Auszeichnungen.

In wenigen Monaten wird es im wahrsten Sinne des Wortes Monster Hero-mäßig weitergehen. Axxis: Monster Hero Tour 2018

Support: Dornenkönig* & Razzmattazz**

17-18.08CZ – Moravský Krumlov / Rock Heart Festival

29.09. D – Lünen / Heinz-Hilpert Theater (AXXIS Rock Revue)

25.10. D – Wuppertal / Haus der Jugend *

26.10. D – Burgrieden / Riffelhof *

27.10. D – Heidenheim a.d.Brenz / Lokschuppen *

01.11. D – Frankfurt a.Main / Nachtleben *

02.11. D – Soest / Alter Schlachthof *

03.11. D – Bremen / Meisenfrei *

04.11. D – Hamburg / Logo *

08.11. D – Mannheim / MS Connexion Complex **

09.11. D – Pirmasens / Quasimodo **

10.11. D – Burglengenfeld / VAZ **

11.11. D – Augsburg / Spectrum **

15.11. D – Nürnberg / Hirsch **

16.11. D – München / Strom **

17.11. CH- Aarburg / Musigburg */

Kommentare

