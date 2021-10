Backbite Records: Re-Release des Albums „To Die For“ der amerikanischen Hardcore-Legende Integrity an Halloween

Das auf Hardcore/Punk spezialisierte deutsche Label Backbite Records veröffentlicht zu Halloween am 31.10.2021 das Re-Release des 2003er Albums To Die For der aus Cleveland (USA) stammenden Hardore Legende Integrity. Die 1988 aus der Straight Edge Bewegung entstandene Band ist auch heute noch aktiv, wobei als Gründungsmitglied nur noch Shouter Dwid Hellion aktiv ist.

Dwid Hellion kam 2003 mit diesem Album mit neuem Line-Up gewaltig zurück. Das nur zweiundzwanzigminütige Album hat alles, was man sich von einem Hardcore Album wünscht: harter, intensiver und abgedunkelter Hardcore. Dazu eine Prise an starken Thrash-Obertönen. Schnelle, erfrischende Messerstiche in Form von neun Killersongs, bei dem der kürzeste Dreams Bleed On gerade mal 52 Sekunden lang ist. Ein Song mit über vier Minuten wie Hated Of The World fällt da schon total aus der Reihe.

Backbite Records hatte dieses Album bereits 2019 als Re-Release verausgabt, wo dann schnell Sold out vermeldet werden konnte. Nun also ein weiteres Re-Release dieses tollen Albums von Integrity bei Backbite Records, die als Halloween 2021 Edition das Licht der Welt erblicken wird und ein komplett neues Artwork erhält! Weiteres Merch in Form von Shirts ist im Shop ebenfalls erhältlich.

Folgende Vinylversionen sind erhältlich: pink (200 Stück), yellow (55 Stück), green (55 Stück), red (55 Stück), die-hard edition on black vinyl (66 Stück, durchnummeriert und enthält ein von Dwid Hellion original signiertes Artwork). Zudem ist noch eine Testpressung auf golden Vinyl (20 Stück) erhältlich. Da heißt es für die Sammler schnell zu sein, um nicht auf Pink sitzen zu bleiben 😉

Der Verkauf von To Die For beginnt am 31.10.2021 um 18:00 Uhr. Also schnell sein, wenn weg, dann weg!!!

Hier kommt ihr direkt zum Shop von Backbite Records: https://www.backbite-records.de