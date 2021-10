Being As An Ocean: präsentieren ihre brandneue Single / Video: „Lost“

Being As An Ocean sind mit einem brandneuen Track zurück und tauchen wieder in die rauen, ursprünglichen Klänge ihres Vorgängers ein, mit verzweifelten Atmosphären und sich aufbauenden Spannungen im Überfluss. Das Ergebnis ist eine weitere Vision von Being As An Ocean’s Zukunft.

„Lost ist ein Appell an unsere Nahestehenden. Ein Aufruf, dass sie sich an die besten Seiten von uns erinnern, selbst wenn wir das Gefühl haben, dass wir nur unsere Dunkelheit zeigen können. Es geht um die Ehrlichkeit in unseren Momenten der Zerbrochenheit; ein Appell an unsere Nächsten, uns nicht aufzugeben, wenn sie nur noch den Schatten dessen erkennen können, was wir einmal waren. Letztendlich will niemand, dass sein Herz verloren geht. Keiner von uns will jemals verloren gehen„, sagt Sänger Joel Quartuccio.

Ihre nagelneue Single Lost ist nach der Nummer Catch The Wind bereits die zweite Video/Single der kalifornischen Post-Hardcore Band via Out Of Line Music. Lost sorgte bereits am 24. Oktober in der Folge der BBC Radio 1’s Rock Show mit Daniel P Carter für viel Aufmerksamkeit. Ihr könnt es euch im Online-Player anhören, wo der intensive Track für alle eingefleischten Fans der Band uraufgeführt wurde. Being As An Ocean ist eine der wenigen Heavy-Bands, die sowohl für den Kopf als auch für das Herz ein vollkommenes Erlebnis bieten. Being As An Ocean schüren ihre innere Glut, die sie dazu brachte Musik zu machen, ständig weiter zu einem wütenden Inferno aus Sound und Emotionen.

Being As An Ocean, Joel Quartuccio und Michael McGough, haben außerdem gerade ein neues, großes Kapitel für die Band angekündigt: Sie trennen sich von Tyler (Gutarre) und Ralph (Bassgitarre).

Hier das Statement der Band: “Being As An Ocean has always held one thing constant in our time as a band, change. We have always pushed ourselves out of our comfort zones, never afraid to try new things. It is part of what has made us who we are as a band and as people. That being said, another time of change and growth has come for us. It is with a solemn heart that we inform you all that Tyler and Ralph have chosen to part ways with the band. It has been a beautiful 10 years of music, touring, and doing life together that we will always remember fondly and cherish deeply. We wish them the best in all of their future endeavors. Being As An Ocean will carry on. We are as determined, focused, and energized as ever to continue showcasing our passions, lives, and art with any and all who would choose to engage with our band. We have an exciting year of anniversaries, touring, and new music for all of you planned in 2022 and are elated to be able to share it all with you very soon. Stay tuned. With the utmost respect and love, Joel Quartuccio”