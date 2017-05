Es ist so etwas wie das alljährliche Familientreffen der alteingesessenen Heavy Metal-Szene und eine ultimative Dauerparty. Von 13. Bis 15. Juli wird es auf dem Balinger Messegelände wieder heißen Bang Your Head.

Ganz so wie es bei der Kult-Veranstaltung Tradition ist, gibt es auch in diesem Jahr wieder etliche Shows mit Seltenheitswert. So begeht Vince Neil beispielsweise seine Comeback-Show nach der Auflösung der legendären Mötley Crüe und die einzige Festivalshow des Michael Schenker Fest auf deutschsprachigem Raum ist für Balingen bestätigt.

Als letzte große Band wurden nun noch die australischen Rocker von Rose Tattoo bestätigt, die auf dem Bang Your Head ihren einzigen Festivalauftrtitt in Europa in diesem Sommer dort absolvieren werden! Mit ihnen stehen auch die Running Order und damit sämtliche Auftrittszeiten aller Bands fest.

Sie sind eine der letzten großen Legenden des harten Rock’n’Roll: Rose Tattoo. Die Australier um ihren markanten Frontmann Gary „Angry“ Anderson (den Mad Max-Fans auch als Ironbar in Jenseits der Donnerkuppeln kennen dürften) haben mit ihrem bluesig-erdigen, rotzigen und mitreißenden Sound unzählige Acts beeinflusst – darunter selbst so prominente Namen wie Guns ’n‘ Roses. In ihrer aktivsten Zeit von 1978 bis Mitte der 80er veröffentlichten sie Meilensteine wie Rock ’n‘ Roll Outlaw, Assault & Battery oder Scarred For Life, die heute allesamt als Genre-Klassiker gehandelt werden. In diesem Sommer sind sie exklusiv nur in Balingen zu erleben.

