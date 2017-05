120 Konzerte im In- und Ausland und weiss der Teufel wie viele Kilometer – Death by Chocolate sind viel gereist in den letzten zwei Jahren. Und weit gekommen. In Nashville nahmen die fünf Bieler mit dem vierfachen Grammy-Gewinner, Produzenten und Engineer Vance Powell (Jack White, The Dead Weather, The Raconteurs, Buddy Guy, Seasick Steve…) den Song Animal Keeper auf. Das war der Deal. Nicht aber, dass die gemeinsame Wellenlänge so weit reicht, dass Powell von sich aus sagt: „Okay guys, let’s do a record“.

Auf die grossen Worte, die Tat: Im ICP Studio in Brüssel haben Death by Chocolate in zwölf Tagen elf Songs aufgenommen. Die Funken sprühten in alle Richtungen. Crooked for you zeigt zum einen die energetische Rockband, die das Live-Publikum seit Jahren liebt, aber auch die Buddies, die am frühen Abend auf der Veranda in Nashville über das Leben philosophieren, um sich dann bis spät in die Nacht mit Kollege Pop in der flirrenden Stadt zu verlieren.

Die Band kommt jetzt als Support von Vintage Trouble im Juni auf große Deutschland Tour! Hier habt ihr noch einmal die Möglichkeit euch auch Live von der Band überzeugen zu lassen!