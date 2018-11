Ihre Karriere verlief schon zu Beginn rasant: Nur wenige Jahre nach Bandgründung avancierten Metal Church zu einem der populärsten Metal-Acts der amerikanischen Westküste (und darüber hinaus), und Kenner nannten sie dank ihres grandiosen selbstbetitelten Debüts und des phänomenalen Zweitlings The Dark in einem Atemzug mit Metallica. Mit dem neuen Sänger und David Wayne-Nachfolger Mike Howe und dem Album ‚Blessing In Disguise‘ ging es weiter bergauf, doch auch Metal Church blieben von den Turbulenzen der 90er nicht verschont: 1993 verabschiedete sich die Band mit dem Album Hanging In The Balance einstweilen von der Bildfläche, um kurz vor der Jahrtausendwende zurückzukehren. Bis 2009 folgten weitere drei Studioveröffentlichungen mit Ronny Munroe am Mikrophon – und dann das erneute Aus.

Doch auch jenes war nicht von Dauer: 2013 fand eine weitere Reunion statt, im Oktober 2013 erschien das beachtliche Generation Nothing, das fast wieder an alte Glanztaten heranreichte, und schließlich schloss sich der Kreis endgültig: 2015 kehrte Ausnahmesänger Mike Howe nach mehr als 20 Jahren ans Mikrophon zurück. Seither hat er nicht nur auf XI bewiesen, dass seine Stimme nichts an Kraft, Schärfe und Prägnanz eingebüßt hat, sondern auch live. Der zweite Frühling der Band steht seither in voller Blüte: Im Dezember 2018 werden Metal Church nicht nur ein brandneues Studioalbum veröffentlichen, sondern auch in Balingen beim Bang Your Head!!! 2019 für eine zünftige Metal-Messe sorgen!

