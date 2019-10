Battlesword: Neues Album erscheint am 22. November

Bereits seit 1999 halten Battlesword das Banner des Melodic Death Metal hoch und haben zu ihrem mittlerweile 20 jährigem Bandjubiläum ein neues Album im Gepäck! And Death Cometh Upon Us, so der Titel des fünften Releases des Quintetts, wird am 22. November auf Black Sunset/MDD erscheinen!

Enthalten sind 10 Songs bei einer Spielzeit von gut 41 Minuten. Mit ihrem markanten eigenen Stil zwischen Melodic Death und skandinavischem Old School schickt sich die Band auf ihrem neuen Longplayer erneut an, seine Zuhörer mit ausgiebigen Nackenschmerzen zurückzulassen! Aufgenommen und produziert im April diesen Jahres im Beefy Audio Mönchengladbach von André Bodewein, hat Mark Erskine (Erskine Designs) dem Album zum Bandjubiläum den würdigen optischen Rahmen verliehen. Be prepared!