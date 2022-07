Battlesword: „Towards The Unknown“ erscheint am 16.09.

Mit Towards The Unknown wird die deutsche Melodic Death Metal Institution Battlesword am 16. September ihr neues Album über MDD Records veröffentlichen – und darauf beweisen, dass man selbst im dreiundzwanzigsten Jahr des Bestehens noch längst nicht zum alten Eisen gehört. Towards The Unknown wurde im April/Mai im Big Easy Studio in Hennef aufgenommen und produziert. Für das Mastering hat sich die Band an einen wahren Meister des Genres gewandt und das Material von Dan Swanö veredeln lassen! Zusätzlich zum neuen Material enthält Towards The Unknown als Bonus zudem die Songs der bereits seit vielen Jahren restlos vergriffenen The 13th Black Crusade Maxi, die zu diesem Zweck, ebenfalls von Dan Swanö, einem ReMastering unterzogen wurden! Be prepared!

https://www.facebook.com/Battleswordofficial

http://www.battlesword.de/