Beartooth: Livestream-Event auf Twitch & YouTube am 30.06.2021

Morgen um 17 Uhr spielen Beartooth ihr Album Release Event exklusiv auf Twitch & YouTube im Livestream!

In einer noch nicht bekannt gegeben Venue wird die Band mit einigen Fans abhängen und einige Songs akustisch spielen.

Die Below Tour startet am 14. August in Las Vegas und schlängelt sich durch die USA , bevor sie am 8. Februar 2022 in München das erste Mal in Deutschland Halt macht.

The Below Tour (w/ Motionless In White & Stray From The Path)

08.02.2022 – München, Zenith

09.02.2022 – Stuttgart, Porsche Arena

11.02.2022 – Hamburg, Sporthalle

12.02.2022 – Köln, Palladium

23.02.2022 – Frankfurt, Jahrhunderthalle

25.02.2022 – Berlin, Columbiahalle

26.02.2022 – Leipzig, Haus Auensee

Tickets für Shows bekommt ihr hier.

Weitere Infos zum neuen Album könnt ihr hier nachlesen: