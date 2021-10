Beast In Black: neue Single „One Night In Tokyo“ kommt mit atemberaubendem Musikvideo

Taucht ein in die aufregende Energie einer verführerischen Nacht in Japans Hauptstadt mit all ihren leuchtenden Nächten und gefährlichen Verlockungen hinter jeder Ecke. Nun veröffentlichen die Metal-Helden Beast In Black ihre neue Single One Night In Tokyo – die zweite Single aus ihrem kommenden Album Dark Connection, das am 29. Oktober das Licht der Welt erblicken wird.

Seht euch das Video hier an:

Gitarrist Anton Kabanen erklärt:

„Was könnte besser sein als eine Nacht in Tokio zu verbringen? Das ist richtig, nichts. Wenn dieser erhebende und maximal angetriebene Heavy-Metal-Hybrid aus Italo-Disco und Eurobeat dich nicht elektrisiert und durch die futuristischen Traumlandschaften des hypnotisierenden und aufregenden Tokio fliegen lässt, dann bist du einfach nicht verrückt und wahnsinnig genug für eine Reise, auf die dich nur Beast In Black mitnehmen können. Wenn du bei uns bist, schnallst du dich besser an für einen manischen Ritt auf der wilden Bestie!“

Seht euch das Video zur ersten Single Moonlight Rendezvous hier an: