Behemoth: kündigen Livealbum „In Absentia Dei“ an

Behemoth setzten die Welt in Brand, als die polnischen Meister des Black Metal eine verlassene Kirche im ländlichen Polen für ein weltweites Streaming-Event mitten im Lockdown nutzten. Nach über einem Jahr seit der Premiere kehrt In Absentia Dei in einer Reihe von Deluxe-Formaten zurück, damit die Fans die Gefahr und das Drama jener schicksalhaften Nacht im Jahr 2020 noch einmal erleben können. Die Live-Veröffentlichung wird am 17. Dezember in den Regalen stehen.

Nergal erklärt: „In Absentia Dei war eine große Herausforderung und ein großes Risiko, aber es war ein großer künstlerischer und kommerzieller Erfolg. Die Resonanz war absolut brillant – wir haben mit diesem Auftritt ein Zeichen gesetzt und die Messlatte hochgelegt. Ich hoffe, dass wir die Messlatte mit den kommenden Projekten noch höher legen können!“

Zur Einstimmung präsentieren Behemoth einen Clip aus dem Eröffnungssong von In Absentia Dei. Seht euch Evoe hier an:

In Absentia Dei wird als digitales Album, Digibook und 3LP-Vinyl in verschiedenen Farben erhältlich sein. Alle Triple-LPs von Nuclear Blast werden mit einem 20-seitigen Premium-Booklet und einem Modell der Kirche, in der Behemoth aufgetreten sind, zum Selbstbau geliefert.

Die Veranstaltung sollte einen neuen Standard für Streaming-Events in der Zukunft setzen – das war etwas, was Behemoth von Anfang an erreichen wollten. Produziert von Grupa 13, wurde In Absentia Dei als vierteilige Show präsentiert, verwoben mit hochproduzierter Theatralik und sogar höllischen Flammen, die aus allen Teilen des sakralen Gebäudes hervorgingen.

Behemoth veröffentlichten 2018 ihr letztes Album I Loved You At Your Darkest, das von den Kritikern sehr gelobt wurde. I Loved You At Your Darkest markiert einen Meilenstein in der Geschichte der Band, denn es ist nicht nur ihr erfolgreichstes Album, sondern auch ein audiovisuelles Meisterwerk: Vom detaillierten, blasphemischen Artwork bis hin zu den hochgradig bösartigen, aber zutiefst emotionalen Tracks spielten Behemoth einmal mehr mit dem Feuer – und entfachten ein Lauffeuer, das die engstirnige Bigotterie des Christentums bis auf den Grund niederbrannte.

Unser Time For Metal Redakteur Dave S. hat vor Kurzem die Wiederveröffentlichung des Behemoth-Debüts Sventevith (Storming Near The Baltic) unter die Lupe genommen: