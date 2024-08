Behemoth: kündigen „The Unholy Trinity“ Europatour an

Die polnischen Black-Metal-Titanen Behemoth kündigen das Extrem-Metal-Event des Jahres 2025 an, mit den legendären norwegischen Black-Metal-Pionieren Satyricon als Special Guest. Aus dem antiken Griechenland vervollständigen Rotting Christ die „Unheilige Dreifaltigkeit“.

Die Tour beginnt am 4. April 2025 in Wien, Österreich, und führt durch Großstädte wie Berlin, Paris, London und Stockholm, bevor sie am 27. April 2025 in Prag, Tschechische Republik, ihren Höhepunkt findet.

Nergal, der ikonische Frontmann von Behemoth, äußerte sich aufgeregt über die bevorstehende Tour: „We are beyond thrilled to announce The Unholy Trinity European Tour. This will be a monumental event bringing together the dark forces of Behemoth, Satyricon, and Rotting Christ. We are excited to deliver our most intense and creative performances to date. Prepare for a night of unholy worship and metal mayhem!“

Die Fans können sich auf eine Nacht unglaublicher Metal-Herrschaft freuen, in der jede Band ihren ganz eigenen, intensiven Sound auf die Bühne bringt. Behemoths explosive Auftritte, Satyricons majestätischer Black Metal und Rotting Christs düstere, melodische Wildheit werden diese Tour zu einem unvergesslichen Erlebnis machen!

The Unholy Trinity Europatour

4-April-2025 Austria – Vienna, Gasometer

5-April-2025 Germany – Munich, Zenith

6-April-2025 Germany – Berlin, Columbiahalle

8-April-2025 Switzerland – Zurich, Halle 622

11-April-2025 France – Paris, Olympia

12-April-2025 England – London, O2 Brixton Academy

13-April-2025 Netherlands – Tilburg, 013 Poppodium

15-April-2025 Germany – Cologne, E-Werk

16-April-2025 Germany – Wiesbaden, Schlachthof

18-April-2025 Sweden – Stockholm, B-K

20-April-2025 Norway – Oslo, Inferno Metal Festival *Behemoth only*

22-April-2025 Finland – Helsinki, Ice Hall

23-April-2025 Latvia – Riga, Palladium

25-April-2025 Poland – Wrocław, Orbita Hall

26-April-2025 Germany – Lichtenfels, Ragnaroek Festival *Behemoth only*

27-April-2025 Czech Republic – Prague, O2 Universum

Der Kartenverkauf hat vergangenen Freitag begonnen. Verpasst nicht eure Chance, das Zusammentreffen dieser drei legendären Acts zu erleben!

Weitere Informationen zum Ticketkauf findet ihr unter: www.behemoth.pl