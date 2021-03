Being As An Ocean: neue Single & Video „Catch The Wind“

Anlässlich ihrer neuen Single Catch The Wind via Out Of Line Music haben Being As An Ocean das dazugehörige Musikvideo veröffentlicht. Catch The Wind ist ein tiefer und intensiver Track für alle Die-Hard-Fans der ersten Veröffentlichungen der Band.

Das Musikvideo gibt es jetzt hier zu sehen:

Being As An Ocean-Sänger Joel Quartuccio kommentiert: “Catch The Wind is about the pivot, finding the silver linings in life’s circumstances, and leaning into the winds of change that sweep unexpectedly into our lives.”

Den Song hier streamen/downloaden: https://beingasanocean.lnk.to/CatchtheWind

Mit der neuen Single besinnen sie sich wieder auf ihre post-hardcore Wurzeln. Being As An Ocean vermitteln mit jedem Auftritt ein intensives Erlebnis, das ihrem Post-Hardcore-Punch und ihren Ambient-Ausflügen eine eigene Atmosphäre verleiht. Die Band beherrscht ihr Publikum von den großen Festivalbühnen bis hin zum Co-Headliner mit Counterparts sowie als Headliner von Impericon’s Never Say Die! Tour. Die stetig wachsende Anzahl an stimmungsvollen Hymnen und epischen Tracks hat ihnen Millionen von weltweiten Streams eingebracht. Being As An Ocean ist eine der seltenen Schwergewichte, die ein umfassendes Erlebnis für den Kopf und das Herz bieten. Being As An Ocean setzen auf Vibe und Spirit und entfachen ein wütendes Inferno aus Sound und Emotion.

Jetzt beginnt für die Band ein neues Kapitel.

Quelle: Out Of Line Music