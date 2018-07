Being As An Ocean: starten Vorverkauf für die Deluxe Vinyl-Edition von »Waiting For Morning To Come«, veröffentlichen brandneues Musikvideo zu ‚Alone‘

Die Post-Hardcore Dampfwalze Being As An Ocean schließt sich mit dem L.A.-Label SharpTone Records zusammen, um am 7. September die Deluxe Vinyl Edition des vierten, in Eigenregie erschienenen Album Waiting For Morning To Come zu veröffentlichen.

Die gemeinsame Veröffentlichung umfasst das viel kritisierte Album zusammen mit drei neuen Songs, die zum ersten Mal auf Vinyl und in verschiedenen Bundles erscheint.

Außerdem hat die Band das Musikvideo zu ihrem Song Alone, der ebenfalls auf der Deluxe Edition ist, veröffentlicht. Das Video dazu wurde von Brume gedreht.

Schaut euch das Video zu Alone hier an.

Bestellt euch die Waiting For Morning To Come Deluxe Vinyl Edition hier vor:

Being As An Ocean werden diesen November wieder auf Tour sein:

Impericon Never Say Die! Tour 2018

Being As An Ocean, Northlane, Alazka, Casey, Polar, Currents, Thousand Below

02.11. D Wiesbaden – Schlachthof

03.11. F Paris – Le Trabendo

04.11. UK London – KOKO*

05.11. UK Bristol – SWX*

06.11. UK Manchester – Academy*

07.11. UK Birmingham – Asylum*

08.11. NL Eindhoven – Dynamo

09.11. D Hamburg – Gruenspan

10.11. PL Wroclaw – Klub Pralnia

11.11. D Berlin – Columbia Theater

12.11. CZ Prague – Storm Club

13.11. A Vienna – Arena

15.11. D Munich – Backstage

16.11. I Milan – Santeria Social Club

17.11. CH Pratteln – Z7

19.11. E Madrid – Sala Caracol

20.11. E Barcelona – Sala Bóveda

21.11. CH Geneva – L’Usine

22.11. B Hasselt – Muziekodroom

23.11. D Cologne – Essigfabrik

24.11. D Leipzig – Felsenkeller

Northlane headlining

Being As An Ocean gründeten sich 2012 außerhalb von San Diego in Alpine, CA. Zuvor bei InVogue Records unter Vertrag veröffentlichte die Band über die Spanne der letzten drei Jahre eine Hand voll erfolgreicher Platten (Dear G-d…, How We Both Wondrously Perish und Being As An Ocean).

Mehrere Touren durch die U.S.A, Europa, Australien und Kanada mit Bands wie August Burns Red, Senses Fail, For The Fallen Dreams, Hundredth, Counterparts, Liferuiner, The Elijah brachten der Band auf ihrem bisherigen Weg eine riesige Armee an Fans ein.

2017 veröffentlichten Being As An Ocean in Eigenregie ihre langersehntes viertes Album Waiting For Morning To Come, welches enormen Anklang bei den Fans und Kritikern fand und die Rückkehr der Band in die Independent Albums Charts sicherte.

Mit angesagtesten Post/Hardcore Tour im kommenden Herbst wird das Verlangen der Vinyl Fans endlich gestillt. Sichert euch jetzt die Platte und lasst euch die Liveperformance von Being As An Ocean nicht entgehen.

https://beingasanocean.com/

https://www.facebook.com/beingasanocean/

http://sharptonerecords.co

