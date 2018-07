Die aus Richmond, Virginia stammenden Energiebündel Municipal Waste haben ihr sechstes Studioalbum Slime And Punishment, das weltweite klasse Kritiken ernten konnte, vergangenes Jahr via Nuclear Blast veröffentlicht. Dieses werden sie ab kommender Woche auf zahlreichen Festivals sowie bei ausgewählten Clubshows präsentieren. Doch ehe sich die Band über den großen Teich begibt, kann sie heute bereits die ersten großen Neuigkeiten für 2019 bekanntgeben: So werden Municipal Waste nächstes Jahr Teil der kultigen EMP Persistence Tour 2019 sein. Keine Geringeren als Sick Of It All und Walls Of Jericho werden ebenfalls Teil des Trosses sein, der im Januar für elf Shows durch Europa reisen wird. Weitere Acts werden in Kürze bekanntgegeben! Alle Termine gibt es unten.

EMP Persistence Tour 2019

w/ Sick Of It All, Walls Of Jericho

17.01. DEU Berlin – Astra

18.01. DEU Hamburg – Große Freiheit 36

19.01. DEU Dresden – Kraftwerk Mitte

20.01. TBA

21.01. DEU München – Backstage (Werk)

22.01. DEU Lindau – Inselhalle

23.01. CHE Lausanne – Les Docks

24.01. DEU Wiesbaden – Schlachthof

25.01. BEL Deinze – Brielpoort

26.01. DEU Oberhausen – Turbinenhalle

27.01. GBR London – O2 Forum Kentish Town

Weitere Municipal Waste-Termine:

27.07. SLO Tolmin – Metaldays

28.07. DEU Bausendorf – Riez Open Air

29.07. DEU München – Free & Easy

31.07. NLD Rotterdam – Baroeg

01.08. DEU Hannover – Béi Chéz Heinz

02.08. DEU Oberhausen – Kulttempel

04.08. FRA Albi – Xtreme Fest

05.08. FRA Saint-Maurice-de-Gourdans – Sylak Open Air

07.08. DEU Karlsruhe – Die Stadtmitte

08.08. AUT Wien – Arena

09.08. CZE Jaromer – Brutal Assault

10.08. DEU Wiesbaden – Schlachthof

11.08. BEL Kortrijk – Alcatraz Metal Festival

12.08. PRT Vagos – Vagos Metal Fest

14.08. ITA Brescia – Festa di Radio Onda d’Urto

15.08. ITA Cordenons – Rock Town (freier Eintritt)

16.08. DEU Dinkelsbühl – Summer Breeze

17.08. NLD Eindhoven – Dynamo

18.08. FRA Paris – Le Gibus

19.08. FRA St. Nolff – Motocultor Festival

06.10. MEX Monterrey – Tecate México Metal Fest

Holt euch Slime And Punishment hier.

Holt euch Slime And Punishment digital.

Mehr zu Slime And Punishment:

Slime And Punishment OFFIZIELLES MUSIKVIDEO: https://www.youtube.com/watch?v=fisQsjU5gvE

Slime And Punishment OFFIZIELLES 360°-VISUALIZERVIDEO: https://www.youtube.com/watch?v=4a-jx_fRk3U

Amateur Sketch OFFIZIELLER TRACK: https://www.youtube.com/watch?v=paVC2vvMfUg

Breathe Grease OFFICIAL MUSIC VIDEO: https://www.youtube.com/watch?v=iwEf-1NkIpg

Slime And Punishment ist das erste Waste-Album, das vom Bassisten Phil „Landphil“ Hall in den Blaze Of Torment Studios in Richmond, VA aufgenommen worden ist. Mix und Mastering übernahm Bill Metoyer (u.a. Slayer, W.A.S.P., Lizzy Borden, Dark Angel) in Hollywood, CA.

Das Coverartwork für das sechste Album stammt von Andrei Bouzikov, einem guten Freund der Band. Es ist das vierte Mal, dass Andrei für die Band gearbeitet hat, da er bereits für die Artworks von Massive Aggressive, The Art Of Partying und der Toxic Holocaust-Split Toxic Waste verantworlich gewesen ist.

Slime And Punishment – Tracklist:

01. Breathe Grease

02. Enjoy The Night

03. Dingy Situations

04. Shrednecks

05. Poison The Preacher

06. Bourbon Discipline

07. Parole Violators

08. Slime And Punishment

09. Amateur Sketch

10. Excessive Celebration

11. Low Tolerance

12. Under The Waste Command

13. Death Proof

14. Think Fast

Mit Slime And Punishment konnte sich die Band in den USA #3 der Billboard Top New Artist/Heatseekers-Charts, #5 der Current Hard Music Albums-Charts, #9 der Independent Albums-Charts sowie #44 in den Top Current Albums-Charts holen. Außerdem landete sie in Kanadas Hard Music-Charts auf #75 und in den Top Current Albums-Charts auf #180.

Weitere Infos:

www.facethewaste.com

www.facebook.de/municipalwaste

www.nuclearblast.de/municipalwaste

