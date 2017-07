Belphegor werden schon bald auf die Bühnen Europas zurückkehren, um Euch ihr neues Album Totenritual zu präsentieren! Dessen weltweite Veröffentlichung ist für den 15. September über Nuclear Blast geplant. Support-Bands auf dieser Tour werden Deströyer666, Enthroned, Nervochaos und Nordjevel sein. Der Höllenritt wird am 28. September im Pumpehuset in Kopenhagen, Dänemark starten und am 21. Oktober in Wien enden.

28.09.2017 – DEN – Copenhagen, Pumpehuset

29.09.2017 – GER – Dresden, Puschkin

30.09.017 – NL – Amstelveen, P60

01.10.2017 – NL – Apeldoorn, Gigant

03.10.2017 – GER – Erfurt, From Hell

04.10.2017 – GER – Berlin, SO36

05.10.2017 – GER – Oberhausen, Helvete

06.10.2017 – BEL – Bruges, Het Entrepot

07.10.2017 – BEL – Marbehan, Bois-Des-Isles

08.10.2017 – UK – London, The Dome

10.10.2017 – UK – Glasgow, Audio

11.10.2017 – UK – Newcastle, The Riverside

12.10.2017 – IRE – Belfast, Limelight 2

13.10.2017 – IRE – Dublin, Voodoo Lounge

15.10.2017 – FR – Paris, Gibus Live

16.10.2017 – FR – Grenoble, L’ilyade

17.10.2017 – FR – Marseille, Jas‘ Rod

18.10.2017 – CH – Lucerne, Konzerthaus Schüür

19.10.2017 – IT – Brescia, Circolo Colony

20.10.2017 – AUT – Graz, Explosiv

21.10.2017 – AUT – Vienna, Szene

