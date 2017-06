Die Diabolical Death/Black Metal-Giganten BELPHEGOR haben heute die Tracklist ihres kommendes Albums »Totenritual« enthüllt. Dessen weltweite Veröffentlichung ist für den 15. September über Nuclear Blast geplant.

Die Tracklist des neuen Albums liest sich wie folgt:

I. Baphomet

II. The Devil’s Son

III. Swinefever – Regent Of Pigs

IV. Apophis – Black Dragon

V. Totenkult – Exegesis Of Deterioration

VI. Totenbeschwörer [Instrumental]

VII. Spell Of Reflection

VIII. Embracing A Star

IX. Totenritual

»Totenritual« wurde in den Stage One Studios, Deutschland und im Studio Mischmaschine, Österreich eingespielt. Mittlerweile sind drei Jahre seit der Veröffentlichung des Vorgängers »Conjuring The Dead« vergangen. Das neue Album wird derzeit von Jason Suecof gemixt, um das Mastering wird sich Mark Lewis in den Audiohammer Studios, Florida kümmern.

Das Artwork wird einmal mehr vom griechischen Künstler Seth Siro Anton gestaltet, der bereits die Cover-Artworks für »Pestokalypse VI« (2006) und »Conjuring The Dead« (2014) gemalt hat.

Mehr zu »Totenritual«:

‚Totenkult – Exegesis Of Deterioration‘ OFFIZIELLER NEUER TRACK – LIVEAUFNAHME:



Studiotrailer #1 – Schlagzeug: https://www.youtube.com/watch?v=TALTwCqLtHU

Studiotrailer #2 – Bass: https://www.youtube.com/watch?v=bH6wXO4MvOQ

Holt Euch BELPHEGORs aktuelle Platte »Conjuring The Dead« und mehr hier:

www.nuclearblast.de/suche/belphegor

Mehr zu »Conjuring The Dead«:

‚Conjuring The Dead‘ OFFIZIELLES MUSIKVIDEO:



‚Conjuring The Dead‘ OFFIZIELLER LIVECLIP:



‚Gasmask Terror‘ OFFIZIELLES LYRICVIDEO:



‚Black Winged Torment‘ OFFIZIELLES VIDEO:



BELPHEGOR – Rituale 2017:

16.06. F Clisson – Hellfest

17.06. D Uttenhofen – Aaargh Festival

07.07. D Ballenstedt – Rockharz Open Air

23.07. I Brescia – Colony Open Air

02.08. A Vienna – Jolly Roger Festival

18.08. D Dinkelsbühl – Summer Breeze

24.08. D Crispendorf – Wolfszeit Festival

26.08. CZ Brezova u Sokolova – Brezovska Metalova Noc X

15./16.12. S Norrköping – Black Christmas

Quelle: www.nuclearblast.de

Kommentare

Kommentare